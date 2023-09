Pirineu: Alt Urgell, Cerdanya i les Valls d’Àneu, les zones amb més anomalia de pluja el darrer any

Mapa d’anomalia de pluja de setembre de 2022 a agost de 2023, en comparació amb la mitjana climàtica (MeteoCat)

Tot l’Alt Pirineu, i també tota la resta de Catalunya, han rebut menys pluja de l’habitual al llarg dels darrers dotze mesos. El Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat aquest dimecres el resum de l’any pluviomètric 2022-2023, que va de setembre a agost, amb el qual ha confirmat amb dades la situació de sequera que s’ha viscut des de l’estiu passat fins ara i que ja s’arrossegava dels mesos anteriors.

Concretament, pel que fa a la regió pirinenca, el MeteoCat destaca el centre de l’Alt Urgell (a l’entorn de Coll de Nargó i Organyà), tot el centre i sud de la Cerdanya (incloent Puigcerdà i Bellver) i l’àrea de les Valls d’Àneu (nord del Pallars Sobirà) com els tres punts on hi ha hagut més anomalia de precipitació. En aquest any natural només hi ha plogut entre un 50% i un 70% del que s’hi podria esperar d’acord amb les seves mitjanes climàtiques des de 1991 (al mapa, apareixen en color taronja).

A la resta del Pirineu, en general, hi ha plogut entre un 70% i un 90% del que seria esperable (color carbassa), per la qual cosa, tot i estar igualment en sequera, aquesta s’ha notat menys. Això engloba bona part de l’Alt Urgell (incloent la Seu i Oliana), el nord de la Cerdanya, el centre i l’extrem nord del Pallars Sobirà, l’est del Pallars Jussà, la Vall Fosca, el municipi aranès de Naut Aran i bona part de l’Alta Ribagorça, a més de les comarques del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès.

Finalment, hi ha algunes àrees de muntanya on el total de pluja ha estat pràcticament igual que el d’un any normal, a prop del 100% del previst (color groc). Són el municipi de Tremp, el sud del Pallars Sobirà, el sud i el nord de l’Alta Ribagorça i el centre i nord de l’Aran, a més de la Vall de Lord, al Solsonès.

Pel que fa a quantitat total de pluja, la zona on ha plogut més entre setembre de 2022 i agost de 2023, tant del Pirineu com de tot Catalunya, és l’Aran i el nord de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà. També destaquen, amb color blau cel, les cotes més altes de la serra del Cadí i el nord de la Cerdanya i del Ripollès.

L’observatori del MeteoCat que ha registrat més pluja en aquests dotze mesos és el de Canejan, a l’Aran, que és l’únic que ha superat el miler de litres per metre quadrat (1.014). En segon lloc hi ha Ulldeter, al Ripollès (942 l/m2). Els altres punts amb més precipitació al Pirineu -incloent el vessant oriental- han estat Bagergue (870), Molló (867), Viu de Llevata (861), Lliurona (855), Beget (851) i el llac cerdà de Malniu (849).