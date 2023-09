Festa Major al poble de Meritxell

El Santuari de Meritxell (arxiu)

Aquest dijous el poble de Meritxell celebra la festa major, en un dia en què a les nou de la nit es farà la lectura del rosari amb aturada a l’església per commemorar els 150 anys del patronatge de la Verge. Mitja hora més tard tindrà lloc l’eucaristia presidida per l’arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries.

Divendres, 8 de setembre, l’activitat al santuari començarà amb la missa de l’aurora, a les set del matí, i a les nou, la missa jove, amb els colonistes d’AINA celebrada pel rector d’Encamp, Antoni Elvira.

A dos quarts de deu el síndic general, Carles Ensenyat, farà el seu discurs des de la sala del Consell al santuari, que feia més de vint anys que no s’havia utilitzat. El discurs es podrà seguir en directe per ràdio, televisió i andorradifusio.ad de la mateixa manera que l’ofici solemne de les 11, una eucaristia en honor a la patrona que enguany presidirà el cardenal i secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, concelebrada per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i acompanyada pels sacerdots de les Valls. Els Petits Cantors cantaran la missa de Fauré.

Al migdia es farà la ballada de sardanes amb la Cobla d’Osona. Ja a la tarda hi haurà el concert dels Petits Cantors acompanyats d’una soprano a la primera part. A les set de la tarda es farà l’última missa.

El santuari estarà obert des de la primera missa fins a mitjanit i amb servei de transport gratuït des del torrent del Pregó.