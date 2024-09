Pierre de Coubertin, figura clau en la història de l’esport modern

Foto de Pierre de Coubertin (AMIC)

Pierre de Coubertin, conegut com el baró de Coubertin, va néixer a París l’1 de gener de 1863 en una família aristocràtica i va rebre una educació acurada, amb un gran èmfasi en la cultura clàssica i la història. Va estudiar al prestigiós Liceu Saint-Louis i més tard a la Facultat de Dret de la Universitat de París. La seva passió per l’educació i l’esport es va desenvolupar durant aquests anys, inspirada per les idees pedagògiques del britànic Thomas Arnold, director de l’escola de Rugby, que promovia l’educació física com una part essencial del desenvolupament dels joves.

Coubertin estava convençut que l’esport podia jugar un paper vital en l’educació i la moralitat de la joventut. Aquesta convicció el va portar a iniciar una sèrie de reformes educatives a França, incloent-hi la introducció de l’educació física als plans d’estudi.

El seu major llegat és, sense dubte, la revitalització dels Jocs Olímpics. Inspirat en els antics jocs grecs, Coubertin va veure en ells una oportunitat per a promoure la pau i la fraternitat entre les nacions. El 23 de juny de 1894, va convocar un congrés a la Universitat de la Sorbona a París, on es va fundar el Comitè Olímpic Internacional (COI). En aquest congrés es va decidir que la primera edició dels Jocs Olímpics moderns se celebraria a Atenes l’any 1896.

Coubertin va establir els valors fonamentals dels Jocs Olímpics, coneguts com els valors olímpics: excel·lència, respecte i amistat. Aquests valors pretenen fomentar la pràctica esportiva com a mitjà per a l’enteniment i la col·laboració internacional. A més, va ser un ferm defensor de l’amateurisme, creient que l’esport hauria de ser una activitat lliure d’interessos professionals i comercials.

Pierre de Coubertin va presidir el COI fins a 1925 i va continuar treballant en projectes educatius i esportius fins a la seva mort el 2 de setembre de 1937 a Ginebra, Suïssa. La seva influència perdura en l’esperit dels Jocs Olímpics moderns, que continuen sent un esdeveniment global que reuneix atletes de tot el món en un esperit de competició pacífica i solidaritat.