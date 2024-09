La blefaroplàstia: Com aconseguir una mirada més jove

Una mirada rejovenida i fresca (Getty images)

La blefaroplàstia és una intervenció quirúrgica estètica que es realitza amb l’objectiu de rejovenir l’aparença dels ulls, corregint els signes d’envelliment que apareixen a les parpelles. Aquesta tècnica, no només té finalitats estètiques sinó que també pot millorar la visió quan l’excés de pell interfereix en el camp visual.

La blefaroplàstia pot implicar tant la parpella superior com la inferior, i fins i tot ambdues alhora. La intervenció se centra en la retirada d’excés de pell, múscul i, si és necessari, de greix per a aconseguir una aparença més jove i descansada.

El procediment sol ser ambulatori i es realitza amb anestèsia local i sedació. La durada varia entre una i dues hores, depenent de la complexitat del cas. El cirurgià realitza incisions que solen seguir les línies naturals de les parpelles per a minimitzar les cicatrius visibles.

La recuperació de la blefaroplàstia és relativament ràpida. Després de la cirurgia, és habitual experimentar inflor i hematomes que disminueixen en una o dues setmanes. Els pacients poden tornar a les seves activitats normals després d’uns dies, tot i que es recomana evitar activitats físiques intenses durant almenys dues setmanes.





Els beneficis que aporta la Blefaroplàstia són:

Reducció de l’excés de pell i greix

Millora de la visió si hi havia obstrucció

Aspecte més despert i vital

Això no obstant, com qualsevol intervenció quirúrgica, pot comportar certs riscos. Aquests poden incloure infeccions, reaccions adverses a l’anestèsia, cicatrius visibles o asimetria. És essencial consultar un cirurgià plàstic certificat i experimentat per a minimitzar aquests riscos.