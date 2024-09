Coberta del llibre infantil “L’aprenent de bruixot”

Títol: L’aprenent de bruixot

Escriptora: Barbara Hazen

Il·lustrador: Tomi Ungerer

Traducció: Laura Obradors Noguera

Editorial: Dimoni Pelut

Pàgines: 48

Edat: A partir de 9 anys

Heus aquí un llibre il·lustrat que els seus autors van publicar per primera vegada el 1969 i que arriba ara a les nostres llibreries en versió catalana. Laura Obradors en fa una traducció fidelíssima, si bé peca de massa allargassada, perquè per la fidelitat a l’original anglès es perd la fluïdesa i el ritme en la lectura que s’hauria pogut obtenir en un català més col·loquial. No obstant, cal agrair a Laura Obradors, a Arnau Ferrer i als editors la bona idea d’adjuntar al capdavall del llibre el poema en alemany que Goethe va escriure el 1797, amb la corresponent traducció al català en vers lliure, que és l’origen d’aquesta engrescadora versió il·lustrada per l’inoblidable Tomi Ungerer.

L’argument és ben senzill: un xicotet anomenat Humboldt entra d’aprenent en un castell a la riba del Rin on un mag vell i sapientíssim practica les seves arts. Arts que també interessen al noi, però que no pot acabar d’aprendre i estudiar, perquè tothora ha de dur a terme les tasques que li mana el bruixot, de les quals la més feixuga és dur galledes d’aigua des de la vora del riu fins a la torre. I vinga pujar i baixar escales! Ell que sí que busca com solucionar el problema, i ho troba. Però el remei serà pitjor que la malaltia, diguem-ne.

Ungerer es trobava en aquells anys en la plenitud del seu art, i aquí excel·leix en l’execució d’unes il·lustracions que troben l’equilibri perfecte entre la sàtira i la basarda, el color i la foscor, la mímica de les accions i la caricatura dels retrats… Val la pena passar una bona estona cercant els detalls i personatges secundaris mínims, buscant on és el gat, o la granota o el monstre ferotge, etc. En definitiva, una ambientació d’upa al servei d’un relat que pretendria ser alliçonador i que més aviat diverteix.





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol