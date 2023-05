Què seria de nosaltres sense les infermeres?

L’escriptor Albert Villaró parlant sobre l’important paper de les infermeres

Aquest divendres 12 de maig es commemorava el Dia Internacional de la Infermeria. Enguany, per a afegir-se a aquesta efemèride, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha publicat un vídeo en què diverses persones de la ciutat i de l’Alt Urgell, en representació de diferents àmbits de la comarca, expliquen la seva tasca i la contraposen amb la importància social de la tasca de les infermeres i infermers, que també protagonitzen la gravació.

La publicació que s’ha fet aquest divendres recull alguns fragments dels vídeos que s’han difós des del començament de la setmana, amb un protagonista concret cada dia. Aquesta sèrie va començar dilluns amb l’escriptor Albert Villaró, que explicava que habitualment ha de passar moltes hores davant l’ordinador per a mirar de construir històries i trobar les paraules adients, però hi afegeix que “les infermeres sí que tenen mèrit”. Aquesta frase és l’eix principal de la campanya, que destaca valors com el fet de ser “la cara amable de la medicina” i el seu acompanyament en moments difícils per als pacients.

Pel que fa a l’últim d’aquests vídeos previs al 12 de maig, té com a protagonista la directora de RàdioSeu, Marta Pujantell, que explica la seva vocació pel periodisme i la ràdio i la satisfacció de treballar en aquest mitjà i de fer-ho “en un dels millors llocs del món, la Seu, fent periodisme de proximitat i amb un gran equip per a poder explicar què passa a casa nostra”, per a tot seguit destacar el mèrit de les infermeres, tot esmentant el lema “dia a dia, incansables: mil professionals en una sola”.

Un lema que també esmenten, en els altres vídeos que s’han publicat, la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí, l’artista i ceramista Carme Invernón i el músic Arnau Obiols. Aquests tres enregistraments s’han divulgat al llarg d’aquest dimarts i dimecres.