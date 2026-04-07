Petit descens de la demanda d’energia, a Andorra, al febrer (-0,5%)

La demanda d’energia a Andorra durant el mes de febrer de 2026 ha estat de 56.952,0 MWh (megawatts, hora), un -0,5% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut una demanda elèctrica acumulada de 126.161,0 MWh de gener a febrer (+1,4%) i de 585.960,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +2,4% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de gener ha estat de 17.769,1 TEP, amb una variació interanual del -4,8%. D’altra banda, la demanda acumulada de gener a febrer se situa en 39.171,2 TEP (-3,3%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 200.025,6 TEP, amb una variació del +0,2% respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de febrer de 2026 ascendeix a 36.038,7 MWh, amb una variació del +0,9% respecte al mateix mes de l’any 2025. Quant a l’acumulat de gener fins al febrer, ha sigut de 79.816,1 MWh, un +2,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, la demanda ha estat de 372.520,6 MWh, xifra que suposa una variació del +2,2% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.