Es registren 288 sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el tercer trimestre de 2025, amb un 99% d’aprovades

Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat
Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat (Getty images)

Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el tercer trimestre de 2025 ha estat de 288, de les quals el 99,0% han estat resoltes favorablement (285). S’han concedit ajuts per un import total de 747.601,13 euros. Les sol·licituds favorables han donat lloc a 587 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar a atendre les necessitats bàsiques amb un 47,7%.

Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 60,6% dels ajuts i els homes el 39,4%. Els ajuts han estat concedits a 254 llars i han beneficiat 392 persones, amb un import anual mitjà per llar de 2.943,31 euros.

Les llars que han rebut el nombre més gran d’ajuts són les unipersonals (174 llars, 68,5% dels ajuts) i les monoparentals acreditades (29 llars, 11,4% dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del beneficiari, les llars dels andorrans i dels espanyols reben el 32,7% i el 26,1% dels ajuts, respectivament.

