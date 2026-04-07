Es registren 288 sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el tercer trimestre de 2025, amb un 99% d’aprovades

Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el tercer trimestre de 2025 ha estat de 288, de les quals el 99,0% han estat resoltes favorablement (285). S’han concedit ajuts per un import total de 747.601,13 euros. Les sol·licituds favorables han donat lloc a 587 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar a atendre les necessitats bàsiques amb un 47,7%.
Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 60,6% dels ajuts i els homes el 39,4%. Els ajuts han estat concedits a 254 llars i han beneficiat 392 persones, amb un import anual mitjà per llar de 2.943,31 euros.
Les llars que han rebut el nombre més gran d’ajuts són les unipersonals (174 llars, 68,5% dels ajuts) i les monoparentals acreditades (29 llars, 11,4% dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del beneficiari, les llars dels andorrans i dels espanyols reben el 32,7% i el 26,1% dels ajuts, respectivament.