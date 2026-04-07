Durant el tercer trimestre de 2025 es van presentar 22 sol·licituds de prestacions socials de persones amb discapacitat, resoltes totes favorablement

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat) presentades durant el tercer trimestre de 2025 ha estat de 22, és a dir, un 57,1% de sol·licituds més de les que es van presentar durant el segon trimestre de 2025 (14 sol·licituds). Totes les sol·licituds presentades han estat resoltes favorablement.
Quant al nombre de prestacions actives en data 30 de setembre de 2025, n’hi ha un total de 419, és a dir, un 5,3% més de les que hi havia al 31 de juliol de 2025 (398 prestacions).
Per sexe, les dones representen el 54,4% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions actives. Per trams d’edat, el 15,5% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 56 i 60 anys i el 13,6% a persones d’entre 61 i 65 anys. Els beneficiaris són principalment andorrans (54,9%) i espanyols (24,8%). Quasi dues terceres parts són solters (64,7%) i, quant als anys de residència, la majoria (41,1%) ha residit sempre al Principat.
Pel que fa al tipus de discapacitat, més de la meitat (50,8%) presenta una concurrència de dues o més discapacitats, el que s’anomena “Pluridiscapacitat”. Segons el grau de discapacitat dels beneficiaris, el 61,6% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Quant a l’import mensual atorgat, més de la meitat dels beneficiaris (53,7%) perceben entre 1.201,00 € i el Salari Mínim Interprofessional, el qual se situa en 1.447,33 € al 2025.