En marxa l’11a edició del Pràcticum Odisseu

El Pràcticum Odisseu 2026 es posa en marxa per a continuar incentivant l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses i entitats situades en municipis rurals Leader. A més de promoure el retorn i l’establiment de joves a les zones rurals, la finalitat d’aquesta iniciativa és també millorar la competitivitat empresarial local a través del talent humà.
El Pràcticum s’adreça a empreses i institucions situades en municipis rurals Leader que puguin oferir un lloc de pràctiques qualificades per a estudiants amb perfil universitari. L’altre col·lectiu destinatari són els estudiants universitaris de grau que hagi superat almenys el 50% dels crèdits o estudiants de màster oficial d’alguna de les 12 universitats del sistema universitari de Catalunya.
La durada de l’estada de pràctiques ha de ser de mínim 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent (habitualment els mesos d’estiu) i, en qualsevol cas, abans del 15 de setembre de 2026. Es consolida l’increment de la remuneració de pràctiques que rebrà els estudiants de ser mínim de 7€/hora (bruts) i el finançament públic del 60% de les primeres 300 hores (1.260 € d’ajut).
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes de pràctiques fins el dilluns, 9 de març. Cada empresa o entitat pot presentar un màxim de 2 ofertes mitjançant el tràmit telemàtic de la pàgina web d’Odisseu. Més endavant, els estudiants que vulguin formar part de la iniciativa podran consultar en aquest web totes les ofertes de pràctiques publicades i podran enviar la seva candidatura entre el 13 de març i el 14 d’abril.
L’àmbit territorial del programa són tots els municipis de les comarques rurals Leader catalanes i el fan possible els 11 grups d’acció local, la xarxa de professionals de Joventut, i Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA). El grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC 2023-2027) i l’Agència Catalana de Joventut.
Els Ajuts al Pràcticum Odisseu compten amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i l’Agència Catalana de Joventut, la Direcció General d’Universitats del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, i les 12 universitats del sistema universitari de Catalunya.
Més informació a la pàgina web.