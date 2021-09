Pesticides: cada vegada més tòxics

Un estudi dut a terme per l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), de el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles (SLO) ha descobert 24 noves substàncies derivades de la degradació de pesticides que mai abans s’havien detectat en el medi ambient fins a la data.

El treball, publicat a la revista Environmental Science & Technology, mostra com, malgrat les normatives de la Unió Europea per al control de pesticides en l’àmbit agrícola, hi ha un gran nombre d’aquestes substàncies en el medi ambient. Els efectes tòxics poden superar fins i tot els dels pesticides originals que sí que estan regulats.

Aquests productes de transformació són substàncies derivades de la degradació dels pesticides i es formen a partir de reaccions químiques un cop que els pesticides s’han aplicat. ‘Les quantitats trobades poden suposar un clar risc mediambiental, considerant la toxicitat d’aquestes substàncies. Aquests compostos presenten una major capacitat de dispersió que els pesticides originals i poden arribar als aqüífers d’on s’extreu l’aigua potable. Aquesta capacitat, unida a el fet que la seva presència en el medi ambient no es monitoritza, pot representar un risc per a la salut humana ‘, indica l’investigador Pablo Gago Ferrero, investigador de l’CSIC a l’IDAEA-CSIC i coordinador de el projecte.

La investigació ha utilitzat una metodologia nova per a la detecció d’aquestes substàncies que s’empra a Suècia. El treball ha combinat la química analítica per identificar nous productes de transformació de pesticides, fins i tot estant a concentracions mínimes en el medi ambient, juntament amb una revisió sistemàtica de la distribució de pesticides en el territori duta a terme pels programes europeus de vigilància ambiental.

‘Una gran part dels nous subproductes detectats excedien les concentracions dels pesticides originals a partir dels quals es van formar, amb toxicitats estimades més altes. Aquest estudi demostra que, tot i l’existència de potents sistemes de control ambientals, s’estan ometent substàncies amb efectes nocius en el medi ambient ‘, puntualitza Gago Ferrero.

En alguns casos, el pesticida original no es detecta en el terreny. Això pot induir a pensar erròniament que el pesticida no està present i que, per tant, no existeix un problema. No obstant això, els productes de transformació d’aquests pesticides si hi són presents.

‘La majoria d’aquests productes mai s’havien monitoritzat en el medi ambient. A més, no estaven llistats en cap base de dades. Arran d’aquest estudi, aquests compostos han estat afegits a la base de dades PubChem i la seva identificació serà fàcil a partir d’ara ‘, aclareix l’investigador Gago Ferrero.

Algunes d’aquestes noves substàncies han estat ja incloses en els sistemes de control escandinaus i demostren la necessitat d’estendre aquesta iniciativa a altres països.

Això és especialment rellevant per a països amb gran activitat agrícola, com Espanya, on es fa un ús intensiu de pesticides i cal conèixer quins subproductes s’estan formant, així com els seus potencials efectes nocius per a un correcte control i prevenció de riscos associats.

Per Ecoticias