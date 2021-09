Simplr.io, la filosofia que compartir és viure

El món està en constant moviment i canvi. Fa uns anys encara hi havia gent que pensava que el canvi climàtic era una ximpleria a la qual no s’havia de donar importància i ara ens semblaria impensable no innovar en la societat sense tenir en compte les mesures mediambientals corresponents. Però no és només el món que està canviant, sinó també els models de consum; el consumisme cada vegada s’allunya més de la idea de vida que tenim i sembla que la frase “no és més ric qui més té sinó qui menys necessita” comença a ser l’eslògan ideal per a les noves generacions. Per part de les empreses, doncs, aquests canvis porten a innovació i modernització de les ja existents, però també a la creació de noves companyies dedicades a millorar i donar suport a aquests nous canvis, i la startup Simplr.io n’és un exemple.

“El nostre projecte vol canviar el patró de consum de la societat”, explica Àngel Bou, CEO i cofundador de la companyia. Simplr.io és una startup que vol posar a prova i desbancar el consumisme, deixant que els clients utilitzin els productes que volen durant un temps limitat i després passin a ser utilitzats per altres clients, “desvincular-se del sentit de la propietat“, tal com descriu el cofundador. Amb pocs mesos de vida, l’empresa està decidida a implementar aquest nou model i ha tingut bona rebuda, ja que tot i semblar una idea molt innovadora, també és una oportunitat de flexibilitat i consum sostenible.

La base principal de Simplr.io són els seus contractes de col·laboració amb les empreses que venen els productes. En aquest sentit, una empresa pot anunciar els seus productes a la plataforma de la companyia i els usuaris poden decidir el temps que utilitzaran aquell producte i les condicions. Aquesta idea és aplicable a qualsevol article, des de telèfons mòbils fins a cotxes o altres vehicles. “Les empreses escullen el preu dels seus productes i la temporalitat que voldran que els tinguin els seus clients, així com la vida real que saben que tindran els objectes abans de ser retirats del mercat”, recorda Bou. Amb aquesta iniciativa, ja han contactat amb més d’un centenar d’empreses que s’han mostrat “disposades” a fer aquest canvi de model de consum.

Canvis en el consumidor

Pel que fa al consumidor, es regeix per una subscripció limitada a hores, dies o mesos, depenent de les necessitats del moment i la temporalitat de la qual volen gaudir del producte. Així doncs, aquesta plataforma vol convertir-se en un B2C dedicat exclusivament als consumidors, qui, segons el que l’empresa ha pogut comprovar mentre testava la plataforma, “han donat una bona acollida al projecte”, tal com descriu el cofundador de Simplr.io.

Aquesta nova etapa de sostenibilitat i canvis de consum podria no tenir cabuda en la societat, i fa uns anys hauria estat complicada, però en aquest moment, la gent ja es planteja si els models de consum de sempre són realment els més adients, i ja no només pel planeta, sinó pel benestar social en general: “Prediquem, entre altres coses, el consum responsable”, declara Bou. D’aquesta manera, les noves generacions semblen sentir menys lligam o possessió davant les coses que tenen i Simplr.io s’aprofita d’aquests canvis per intentar llançar un nou concepte que acabi desbancant els altres models de consum menys sostenibles: “Desfer-nos de la necessitat de comprar i començar a activar i desactivar productes”, diu el cofundador. Un concepte que ells mateixos han elaborat i que fa referència a la mateixa plataforma, on per adquirir un producte no cal comprar-lo, sinó activar-lo i quan el deixes d’utilitzar, desactivar-lo.

Un equip internacional

La internacionalització és una de les grans iniciatives d’aquesta plataforma, però de moment estan disposats a deixar-la a un costat per començar a tenir impacte “a casa” tal com reflexiona Bou. Tot i això, des de Simplr.io donen per suposat que aquesta iniciativa és internacional i té cabuda en la gran majoria de racons del món, sobretot en altres països on la consciència sobre el consumisme encara està molt present: “A finals d’any volem endinsar-nos en el mercat dels Estats Units”, explica Bou.

Per seguir amb aquesta línia de canvi mundial també cal explicar que l’equip de Simplr.io -creada a Barcelona- és molt internacional, amb gent de diferents països aportant idees sobre diferents models de consum. Tot i que és un projecte sense un lligam ferm cap a una ciutat, Barcelona va ser una decisió meditada, ja que, tal com recorda el CEO de la companyia: “No sempre apostem per la capital catalana i al final Barcelona sempre he pensat que serà un megatarget”.

Simplr.io ha vingut per establir noves pautes en el món del consum. Les noves regles de joc ja fa dies que ronden per la societat amb noves legislacions europees o conscienciant per part dels països sobre la necessitat de canvi. Des de la companyia volen ajudar a fer més senzill aquest pas cap al futur, recordant que la plataforma “només busca fer les coses més fàcils”, perquè tal com recorda el CEO de l’empresa: “Tot és tan simple que només necessitem activar i desactivar”.

Per Júlia Catarineu Pla