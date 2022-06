Pere López encapçalarà la llista del PS per a les properes eleccions generals

El Partit Socialdemòcrata ja té candidat a liderar la llista nacional per a les properes eleccions generals. La comissió de candidatures de la formació ha analitzat i ha validat avui les signatures presentades per l’únic aspirant, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López Agràs, qui a partir d’aquest dijous també recupera les seves funcions com a president del partit.

El secretari d’organització, Pere Baró, ha destacat que el PS “té clar quin és el camí a seguir” i quina figura de cap de Govern desitja, basada en una persona amb preparació, experiència política i que vetlli pel benestar de tota la ciutadania i no només per una petita part d’ella.

López ha subratllat que encara les eleccions amb la voluntat de solucionar la situació actual del país, que es troba dins de la pitjor crisi de poder adquisitiu de les famílies, perquè no s’han volgut afrontar els problemes estructurals en els darrers anys, principalment en matèria d’habitatge, i per uns de més conjunturals com l’encariment dels preus i l’IPC, entre altres. “Venen uns anys molt complicats si no hi ha un canvi en les polítiques al nostre país i si no hi ha, sobretot, un Govern que faci de l’habitatge una obsessió per trobar una solució”.

Així mateix, el nou candidat s’ha mostrat il·lusionat i agraït amb aquesta nova etapa, que repeteix per tercera vegada consecutiva i ha remarcat com a un repte “capitanejar aquest procés important” de final de legislatura. “El meu somni és el mateix que quan vaig començar a fer política: fer d’Andorra un país on la gent visqui bé, que ningú es quedi enrere i tothom tingui possibilitats, els joves puguin construir el seu futur i tothom tingui el seu espai”.