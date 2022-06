S’estableixen nous criteris per a l’adjudicació de les beques ARA amb la integració dels serveis al CTEO

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han presentat aquest dijous a la tarda a les federacions esportives les noves bases i criteris que regiran la concessió de les beques esportives del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) per a la següent temporada.

Així, i tal com ha destacat Riva, una de les principals novetats que s’incorpora a les bases 2022-2023 és la integració dels nous serveis que ofereix el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) com a part de les beques que fins ara només atorgaven una subvenció econòmica. “Donem un pas més, i a part de la dotació monetària per al desenvolupament de l’esportista, oferim uns serveis integrals i professionals que faciliten i maximitzen el rendiment de l’esportista, alhora que també rendibilitzen la inversió monetària”, ha ressaltat Ruiz.

Els objectius del programa de beques continuen sent múltiples: potenciar l’esport d’elit al país; motivar els esportistes perquè aconsegueixin el seu màxim rendiment esportiu; promoure la continuïtat i constància de l’entrenament en l’esport escollit; incrementar la qualitat dels esportistes perquè puguin representar Andorra en les competicions de màxim nivell i obtenir resultats esportius destacats en competicions de màxim nivell.

Seguint aquest objectius i premisses es defineixen diferents programes de beques per poder abastar les principals casuístiques concretes de cada esportista i fer l’acompanyament necessari en cada etapa de l’evolució esportiva. En aquest cas, es preveuen dues noves modalitats que fins ara no existien: Tecnificació ARA i Esports Col·lectius.

La primera de les modalitats va encarada a aquells esportistes de 14 a 24 anys que tenen potencial i projecció per entrar als programes de Joves Promeses o Promeses. La segona modalitat, està pensada pels esportistes a partir de 16 anys que formen part de la selecció nacional i que competeixen amb un equip d’alt nivell fora d’Andorra. Les dues noves modalitats permeten oferir a un nombre més gran d’esportistes els nous serveis del CTEO, sense necessitat d’incrementar la partida econòmica.