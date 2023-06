Llovera-Leites freguen el top10 a Lisboa

El Toyota de LLovera i Leites volant per les carreteres de Lisboa (FotoEsport)

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) van completar el Ral·li de Lisboa en l’11a posició de la classificació final entre els equips que disputen la Toyota Iberian Racing Cup (TGR) 2023.

Per a la dupla andorrana la disputa de la prova del campionat portuguès va ser l’excel·lent final d’una setmana que es va iniciar a Gandia (dilluns dia 12), en la qual Albert va exercir de protagonista directe, tant en la presentació de millores de cadires de rodes de Sunrise Medical com en noves solucions en adaptacions per a conduir, en aquest cas de la mà de Guidosimplex. Va tenir continuïtat a València l’endemà, com a conferenciant, abans d’iniciar el desplaçament a Lisboa.

Després de completar molts quilòmetres, el pilot d’Andorra la Vella es mostrava molt satisfet de com s’ha desenvolupat la densa agenda de la setmana. Així ho explicava: “El repte era molt motivador encara que, a priori, que es pogués complir tot el que teníem fer semblava complicat. Tot ha sortit amb gran precisió, vam fer un ral·li amb unes notes molt bones i solucionant els imprevistos que van anar sorgint. Tornem amb sensacions molt bones després de completar més de 3000 km en una setmana “molt llarga” en què, amb Leites, hem anat al límit”.





El shakedown va obligar a l’equip del Grupo La Grajera a donar el 200%

Els reconeixements de la prova lisboeta es preveien molt exigents i així van ser. En total eren 8 les especials cronometrades de la part nord de Lisboa les que s’havien de reconèixer, a més sobre asfalt i d’una orografia molt variada, segons l’Albert: “El ral·li m’ha semblat molt bonic. En les especials, diferents canvis de ritme, que en algunes zones cal afegir, encreuaments continuats. A vegades costava orientar-se”.

Durant la disputa del shakedown l’equip PCR Sport va haver d’emprar-se a fons, amb el suport en la distància de Guidosimplex. El motiu? Així ho argumentava Llovera: “L’accelerador no va funcionar com es degut. Els tècnics de PCR Sport van estar treballant fins a la matinada del dissabte. És a dir, vam haver de passar per la cerimònia de sortida sense el Toyota i intentar descansar una mica amb el dubte de si podríem prendre la sortida. En el moment de la veritat tot estava en ordre”.





Amb el ral·li en marxa, “pique” emocionant entre diversos rivals per entrar en el top10

Els possibles dubtes amb els quals els pilots del Grupo La Grajera van iniciar la cursa, van quedar molt aviat dissipats. Llovera, competia amb un bon ritme i posant en pràctica records i experiències de la seva època en què, l’asfalt era l’element en el qual competia de manera habitual. Els problemes de l’accelerador ja eren historia.

Millorant cronos en les segones passades per les especials, Llovera-Leites es van mantenir de manera regular molt a prop del top10. En la part final el “pique” entre diversos equips va pujar de revolucions: “Sens dubte va ser molt divertit, en les especials més llargues érem més ràpids, però en les més curtes ens retallaven una mica. Un ral·li molt treballat i en el qual, al costat de Leites, hem après molt”. Sobre el Toyota comentava: “Per al meu gust té un canvi de velocitats massa llarg, en aquest aspecte res hi podem fer”.

Per als pilots del Grupo La Grajera comencen les vacances. L’activitat competitiva tornarà a principis de setembre, amb la disputa del Ral·li Princesa d’Astúries, aquest any mixt.