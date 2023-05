Per què és tan important promoure la salut en el lloc de treball?

Una dona mostrant benestar en el seu lloc de feina (iStock)

El lloc de treball té un impacte directe en la salut de les persones, ja que aquestes passen gran part del seu temps en ell. És l’escenari perfecte per a promoure un estil de vida saludable i ajudar a millorar la salut dels treballadors d’una empresa. Amb l’escassetat de mà d’obra i un alt percentatge d’empleats que sofreixen problemes de salut i malalties cròniques, hi ha bones raons per a invertir en la salut en el lloc de treball.

Segons la definició de l’OMS, “un ambient de treball saludable és un en el qual els treballadors i els ocupadors col·laboren en l’ús d’un procés de millora contínua per a protegir la salut, seguretat i el benestar de tots els treballadors i la sostenibilitat del lloc”.

Cal recordar que les malalties cròniques tenen un pes cada vegada major degut, en part, a l’augment de l’esperança de vida i l’adopció d’estils de vida propis de països desenvolupats, entre d’altres.

Quatre factors principals són responsables de la major part de la càrrega de les malalties cròniques no transmissibles: el tabac, la mala alimentació, l’alcohol i la inactivitat física.

Aquests factors s’associen a problemes d’estil de vida que podrien modificar-se mitjançant un canvi de comportament o la influència d’iniciatives de promoció de la salut en el lloc de treball.

La promoció de la salut en el lloc de treball ha de ser el resultat dels esforços conjunts dels empresaris, els treballadors i la societat. Els resultats suposaran una millora per als empleats quant al seu benestar físic, psíquic, emocional, social i espiritual. A més, significa augmentar la productivitat de l’empresa i la qualitat de vida de les persones.

El repte per a les empreses sostenibles consisteix a trobar un equilibri entre el compliment dels objectius empresarials i les necessitats de salut dels empleats. I, per a això, poden comptar amb el suport de les associacions de pacients.