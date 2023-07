Per què apareixen els paràsits en els ocells?

Un parell de periquitos (iStock)

Són molts els paràsits que poden afectar la salut dels nostres ocells, des dels àcars o els polls, fins als cucs. En la majoria de les ocasions, la falta d’higiene en l’hàbitat de l’ocell, és la causa per la qual ha pogut contreure paràsits. L’alimentació també influeix si no compleix amb els estàndards mínims de qualitat o han estat mal conservats. Canviar l’aigua diàriament, perquè estigui neta, resulta imprescindible.

A més de proveir a l’animal de cures essencials, cal vigilar-lo amb freqüència, observar les seves rutines i, en cas de notar alguna diferència notable, no demorar la visita al veterinari. Cada minut és més que important en la vida d’un animal tan petit.

Per a evitar l’aparició de paràsits és recomanable implementar mesures preventives. Els tractaments desparasitaris resulten molt efectius i han d’aplicar-se sobretot durant les èpoques més càlides de l’any. És important triar productes de qualitat i adquirir-los en botigues especialitzades.

Antiparasitaris externs. S’apliquen sobre el cos de l’ocell, són segurs per a l’animal, però letals per als molestos hostes. N’hi ha de genèrics, que s’usen com a mesura preventiva; o específics, per a una espècie determinada de paràsit.

Per a combatre els endoparàsits es requereixen productes més específics, que han de ser prescrits per un veterinari. Aquests tractaments farmacològics s’afegeixen a l’alimentació de l’animal, actuant sobre el seu sistema digestiu.

L'article íntegre en aquest enllaç.





Per Consumer/eroski.com