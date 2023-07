Ghosting (desaparèixer sense previ avís)

Omar El Bachiri. Psicòleg

Ghosting. Aquest nom fa referència a quan algú amb qui hem mantingut una relació de forma continuada i constant en el temps, de cop i volta, ens deixa de costat, allunyant-se per complet de nosaltres. No ens dona cap explicació, simplement decideix abandonar la relació i fer com si mai haguéssim interactuat, deixant un buit en el nostre interior. No entenem què ha passat donat que la cosa anava bé, manteníem una bona sintonia, la comunicació era plaent i ara, tot d’una, decideix posar-li punt i final, però sense donar explicacions. Aleshores, per a no trastornar-nos mentalment buscant els motius és clau entendre com funciona la persona que es comporta d’aquesta manera i no és una altra que per por al compromís, por a que la relació avanci a una segona fase.

Una fase on es vegi compromès i pensi que perdrà llibertat, però, també pot ser, que tot i mantenir una interacció continua, se n’adoni que no es l’objectiu que estava buscant, que realment estava buscant una altra cosa i decideix posar-hi fi, sense més. Però, igualment, tot i així, el buit interior, el malestar que tenim és el mateix i, la millor manera de recuperar-se, és acceptant que no importem gens a l’altra persona. Que és algú covard i no vol afrontar la situació objectivament, explicant-se verbalment i que prefereix fugir, desaparèixer de l’escenari. No vol patir emocionalment atès que tampoc posseeix les eines cognitives per a afrontar el malestar que comporta haver d’abandonar una relació que prèviament era una font d’emocions positives i plaents.

Aleshores, la qüestió és saber que no podem fer res per aquesta persona i encara menys perquè canviï de parer i torni amb nosaltres. És la seva manera d’actuar en front l’ansietat, fuig en comptes d’afrontar-la. Per tant, nosaltres hem d’actuar de manera similar i mantenir un contacte zero amb ella, bloquejar-la en les xarxes socials i, sobretot, no mencionar-la mai. Si més no, fins que la seva imatge deixi d’afectar-nos mentalment.





