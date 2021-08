Una pregunta que no deixen de repetir-se moltes persones quan una cosa dolenta els passa. Per què a mi? Preguntar-se això només et portarà a un sentiment de frustració que no només no t’ajudarà sinó que a més pot arrossegar-te a la depressió. Hi ha moments en la vida en què més que buscar explicacions has de buscar solucions. A la vida tenim de tot.

Moments fàcils, cops de sort, no he sentit a ningú en aquests moments que es pregunti per què a mi? A vegades fins i tot tot el contrari si de cas dir: És que m’ho mereixo. La veritat és que la vida és aleatòria.

Nosaltres podem treballar i dedicar la nostra vida a anar en una direcció i aconseguir-ho o no. La veritat és que en cada camí que escollim ens trobarem situacions per a les quals podem estar o no preparats. La nostra actitud, el nostre comportament davant de les dificultats, les nostres decisions són les que ens portaran a superar, a sobreviure, a seguir endavant.

Hi ha una part clara que depèn de nosaltres i és: Com puc canviar la meva situació? Què puc fer per sortir d’aquí? La vida ens ensenyarà que no tot depèn de nosaltres però aprendrem que hi ha coses que si podem fer per determinar un nou rumb. Si et sents cansat i sense forces només camina de forma mecànica i lenta cap a qualsevol lloc que et tregui d’on no vols estar.

