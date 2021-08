Dels aiguamolls a l’Escala: tresors de natura i història arran del mar

Al sud de l’Alt Empordà trobem un dels trams del camí de ronda més complets: del Cortalet a l’Escala, on en una mateixa ruta podem gaudir dels valors paisatgístics i ecològics únics del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i del gran valor històric i arqueològic de les ruïnes romanes d’Empúries. La ruta no presenta cap dificultat i el millor és fer-la tranquil·lament, prenent-se el temps necessari per observar les aus dels aiguamolls i per visitar les restes del primer assentament romà a Catalunya. En total són cinc hores de caminada, que s’allargaran amb les aturades.

Sortim del centre d’informació del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Cortalet, i seguim l’itinerari de natura per la reserva natural de les Llaunes, on hi ha diversos punts d’observació, durant una hora, fins que arribem a la sortida del parc. Passem pel costat d’un càmping fins arribar a la platja, on trobem una altra torre d’observació des de la qual es pot veure tota la zona d’aiguamolls que hem deixat enrere.

Al final de la platja creuarem un pont llevadís, després del qual agafarem un camí a la dreta que ens porta fins al riu Fluvià. Tot i que la ruta es pot continuar per pistes i carrers que passen per urbanitzacions i travessen el poble de Sant Pere Pescador, et proposem creuar el riu i seguir la ruta arran de mar per la platja. Així estem més en contacte amb la natura, gaudim d’un paisatge més maco i escurcem força el nostre camí.

Sense separar-nos del mar arribarem a Sant Martí d’Empúries, on tenim una aturada obligatòria: les ruïnes romanes d’Empúries. Després de la visita, seguim el passeig fins al final, on trobem un pont i el monument de la Flama 92, que es va aixecar amb motiu dels Jocs Olímpics a Barcelona. D’aquí al nostre destí, el municipi de l’Escala, no ens queda gaire camí. Seguint sempre arran del mar, arribarem en un quart d’hora a aquest poble de pescadors de la Costa Brava.

No podem marxar a casa sense treure el cap al Cap de la Punta, des d’on podrem contemplar una magnífica panoràmica de la platja de l’Escala, de les ruïnes d’Empúries i del Golf de Roses, al nord. I aquells que els agrada el menjar, que no marxin sense comprar o tastar les famoses anxoves de l’Escala.

Per lamalla.cat