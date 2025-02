Per quart any Andorra Telecom s’adhereix al Dia de la Internet Segura

Ally, la mascota del Dia de la Internet Segura (INHOPE/INSAF)

Aquest dimarts, 11 de febrer, se celebra El Dia de la Internet Segura (Safe Internet Day), una iniciativa que va ser proposada per la xarxa Insafe/*INHOPE l’any 2004 i que va ser secundada per la Unió Europea. L’objectiu d’aquesta commemoració és promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre infants i joves. Insafe i INHOPE són dos organismes que treballen junts a través d’una xarxa de centres d’Internet més segurs (SIC) a tot Europa.

Des de fa anys, Andorra Telecom està desenvolupant i col·laborant amb iniciatives de conscienciació i formació al voltant del benestar digital de la ciutadania. L’agenda d’activitats d’aquest 2025 ja comença a emplenar-se a través d’iniciatives pròpies i amb col·laboracions amb els agents socials que porten també anys treballant per a fer d’Internet un espai digital més segur i saludable.

Les activitats s’iniciaran aquest mes de febrer amb formacions dirigides a centres educatius, també a les famílies i a la societat en general.

“Ja fa uns anys que col·laborem amb institucions o entitats com el ministeri d’Educació, l’Agència Nacional de Ciberseguretat, Unicef Andorra, el SAAS, la Policia, el bàsquet Club Andorra o l’associació Projecte Vida, en la conscienciació de les amenaces que existeixen a Internet i seguirem aquest 2025 sumant esforços amb ells per a avançar en aquesta conscienciació i en la formació en el bon ús d’Internet entre les famílies, els infants i joves del país”, ha destacat la Responsable de RSC d’Andorra Telecom, Inés Martí.

Una de les iniciatives que s’encetarà aquest febrer són unes càpsules digitals, molt curtes, protagonitzades per experts d’aquí i de fora, que exposaran obertament una problemàtica que s’està donant avui entre els més joves a Internet i en les que aportaran recomanacions i opinions a partir de la seva dilatada experiència. Així sota el títol de Preguntes i respostes sobre benestar digital, es tractaran temes com la pornografia i els adolescents; la manipulació de l’algoritme, l’addicció als videojocs, etc. Aquestes càpsules es publicaran al perfil d’Instagram de la companyia i al canal de WhatsApp Benestar Digital Andorra Telecom.

Una altra de les iniciatives que la companyia ha impulsat per aquest dia de la Internet Segura, és l’actualització de la campanya dels serveis Internet Protegit, a la llar i al mòbil. Un servei pensat per a ajudar les famílies davant dels riscos associats a l’exposició primerenca a certs continguts en línia que suposen un risc per a la seva salut i benestar com són l’accés a continguts inapropiats, no aptes i que poden provocar riscos d’addicció. La companyia ha informat que aquest producte serà gratuït fins al 30 de juny i ha recordat que es pot contractar fàcilment des de l’aplicació de la companyia, des del portal o bé trucant al 115. Actualment hi ha 970 contractacions.

I, finalment, una altra activitat que tindrà lloc el pròxim 18 de febrer, serà un taller de tecnologia a la Casa Pairal de la Massana, dirigit a la gent gran de la parròquia amb l’objectiu d’acompanyar-los en aquells usos del seu telèfon mòbil que els hi causen algun neguit o dificultat.

Andorra Telecom té en el benestar digital la seva principal palanca de responsabilitat social corporativa, davant la problemàtica social creixent pels riscos als quals els infants i joves estan exposats per una navegació sense control ni acompanyament.

La companyia promou el bon ús de la tecnologia per a afavorir les oportunitats d’aprenentatge de manera inclusiva a tota la societat, contribuint a millorar les competències per l’adaptació a l’entorn actual, i reduint la bretxa digital.