El parc públic incorpora, a Canillo, 23 nous pisos de lloguer assequible als quals es podrà optar a partir de dimecres

La ministra Conxita Marsol; la directora de l’Institut Nacional d’Habitatge, Marta Alberch: i el secretari d’Estat, Jordi Puy (SFGA)

“El parc públic d’habitatge de lloguer assequible que impulsa el Govern no és un projecte, sinó una realitat”. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha indicat que aquesta primavera ja hi haurà un centenar de pisos disponibles i que la xifra superarà els 150 aquest any. Ho ha fet durant la presentació de l’edifici de 23 nous pisos a Canillo que s’incorporen als habitatges de lloguer regulat de titularitat pública, on ha explicat que “hem treballat intensament per a avançar terminis, sobretot des del ministeri de Territori, i seguirem treballant a aquest ritme per l’habitatge, que és la prioritat del Govern”.

La ministra ha informat que aquelles famílies que vulguin optar a un dels 23 nous pisos del parc públic de lloguer assequible -un d’ells ubicat a la planta baixa i adaptat per a persones amb mobilitat reduïda- situats a l’avinguda Sant Joan de Caselles de Canillo, enfront de l’església, podran fer-ho a partir d’aquest dimecres 12 de febrer i fins a l’11 de març. Tots els candidats hauran d’estar prèviament inscrits al Registre d’Habitatges de preu assequible.

L’edifici està integrat per 17 habitatges d’una habitació, d’una superfície mitjana de 53 metres quadrats, i 6 pisos de 2 habitacions d’uns 70 metres quadrats. Es llogaran a 7,8 €/m2 i, per tant, a un preu mitjà de 443,54 €. Els preus oscil·laran, en funció de la superfície de cada habitatge, entre els 309,81 € i els 598,33 € (a excepció d’un dels pisos d’una superfície de 106,6 m2 amb un preu de 831€). La ministra Marsol ha volgut deixar clar que totes les persones adjudicatàries pagaran en concepte de renda com a màxim el 30% dels seus ingressos.

Així doncs, fins a 54 famílies podran accedir pròximament a un dels habitatges de lloguer de preu assequible del parc públic que habilita el Govern. En concret, 4 famílies ja disposen de les claus dels pisos de 3 habitacions de l’edifici del carrer Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. 27 pisos més d’Andorra la Vella situats al carrer Tobira estan en fase d’adjudicació, i ara se sumen els 23 nous pisos de Canillo, el procés d’adjudicació dels quals s’iniciarà aquesta setmana amb el període per a presentar les ofertes.

A continuació s’hi incorporaran els 14 pisos ubicats al carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella, 20 habitatges més a Encamp, i 70 a Arinsal. D’aquesta forma, es preveu que el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible pugui comptar amb mig miler de pisos en un termini de tres anys.