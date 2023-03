Per l’alta demanda del curs de formació i salut mental per a agents socials i comunitaris n’organitzaran dues edicions més

Unes figures que defineixen les diferents etapes de la salut mental (iStock)

El Consell de Ministres ha aprovat un nou conveni de col·laboració entre el ministeri i la Universitat d’Andorra (UdA) per al desenvolupament d’un programa acadèmic en el marc de la implementació del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA).

Així, el passat 5 de desembre, el ministre de Salut, Albert Font, i el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, ja van signar un conveni per al desenvolupament d’un programa acadèmic, centrat en el desenvolupament de dos programes de formació: un per a personal d’infermeria i l’altre per a demés agents implicats.

La bona acceptació per part dels professionals del país a qui anaven dirigits els programes ha fet que hi hagués suficient demanda per a realitzar dues edicions més del curs dirigit a agents comunitaris i socials. Per tal de donar resposta als interessats i afavorir la seva formació, es considera adient signar un nou conveni amb l’UdA que permeti la realització d’aquestes dues noves edicions.

La formació en atenció integral centrada en la personal i atenció comunitària es considera un aspecte imprescindible per a millorar la prevenció, la detecció, la intervenció i la rehabilitació en salut mental, així com per a la lluita contra l’estigma. Així es contempla en el PISMA, que dedica una línia estratègica a la formació.

El curs per a agents socials té una càrrega d’1,5 crèdits europeus i consta de 24 hores presencials i 21 de dedicació per a preparar les sessions. El ministeri de Salut subvenciona els estudis en un 80% del preu.

La segona edició s’iniciarà el 30 de març de 2023 i la tercera edició, el 25 de maig de 2023. Les preinscripcions ja es poden fer al web www.uda.ad