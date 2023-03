Els candidats Liberals es posen a punt per a l’inici de la campanya electoral

Reunió de Liberals per a seguir avançant en la campanya electoral per a les Generals del 2 d’abril (Liberals)

Els candidats de Liberals per a les Eleccions Generals del 2 d’abril s’han reunit aquest dimecres al vespre a la seu del partit per a encarar ja la campanya electoral. En la sessió de treball, els diferents candidats, tant de la candidatura nacional com també els de les territorials, han seguit avançant en la preparació del programa electoral conjuntament, amb noves aportacions recollides els darrers dies entre la ciutadania a través dels comitès parroquials.

En la trobada, els candidats han exposat les inquietuds que han copsat després de converses amb la ciutadania a les diferents parròquies i també les demandes dels diferents sectors, col·lectius i associacions del país.