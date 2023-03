Per a Gerard de la Casa, canvia la temporada, però la lluita amb els Porsche segueix

Gerard de la Casa pilotant a la Pujada Alcover (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Festa WRX), després d’una llarga pretemporada, ha tornat a competir en l’edició 2023 de la Pujada Alcover en la 3a posició de la categoria Turismes. Després d’aquesta primera cita de la temporada es poden treure les primeres conclusions. Sembla evident, que si la situació no vària de manera considerable, que Gerard tornarà a tenir molt complicat pujar a l’esglaò més alt d’un podi a causa de la lluita desigual que des de la passada edició manté amb els cotxes de la marca d’Stuttgart.

L’escenari de la prova tarragonina del CCM es va mantenir invariable

Els components de l’Escuderia TRAMSport no van fer cap canvi en el traçat de la pujada. Així doncs, una part de la carretera (TV-7041) que uneix les localitats d’Alcover i Mont-ral, en concret entre les fites quilomètriques 1,085 i 5,190, van ser els 4,105 km, que es van cronometrar per a establir les classificacions de la prova.

Quant a la climatologia, cal esmentar que l’ambient va ser agradable encara que va haver-hi un moment, abans de l’inici de la primera pujada vàlida per a la carrera, en què alguns dels presents van témer el pitjor. Una part del cel es va posar molt fosc, per sort no va tenir continuïtat i va tornar a lluir el sol en la part final del matí.





Falten uns segons per a igualar-se als Porsche

“Superar als Porsche continua sent molt complicat. Veurem en les pujades més favorables a la nostra mecànica, ens hi podrem acostar més. També que quatre mesos d’inactivitat es noten, estic convençut que anirem millorant el ritme i no descarto la possibilitat de poder llimar diferències”. Com es pot comprovar, Gerard manté un nivell competitiu i no descarta cap possibilitat malgrat que el repte és evident.

La pujada habitual del català de l’especialitat organitzada pel Moto Club Manresa, Pujada Sant Mateu de Bages, serà la pròxima cursa del CCM. La cita és el diumenge (dia 16 d’abril)

Classificació Turismes: 1. Jordi Gaig (Porsche 992 CUP) 2’15”892, 2. Joan Salvans (Porsche 997 GT3) a 1”522, 3. Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) a 3”164, 4. David Espasa (Porsche 997 GT3) a 10”869, 5.Xavier de la Vega (Seat León Supercopa) a 17”699.