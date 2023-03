El Govern i el Comú d’Andorra la Vella sumen esforços per a continuar impulsant el Festival Ull Nu

Signatura del conveni a tres bandes per a impulsar el Festival Ull Nu (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, juntament amb el cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, han signat un nou conveni de col·laboració amb el festival audiovisual d’Andorra Ull Nu. L’acte, que s’ha celebrat al Bici Lab Andorra, també ha comptat amb la participació del director del certamen, Hèctor Mas, i té per objectiu ampliar les sinergies entre els tres organismes que es van iniciar el 2011 i es van consolidar el 2016.

En aquest sentit, i després de la signatura del conveni, Riva ha ressaltat que la voluntat és consolidar encara més aquest festival perquè continuï sent “un punt de trobada dels joves creadors audiovisuals, tant d’Andorra com de les regions i països veïns que hi participen, així com un atractiu turístic i cultural per a tot el país”. Astrié també ha destacat el fet que el festival, que s’ha convertit en una referència del sector i que cada any atreu més públic, tingui lloc a Andorra la Vella i que es concentri especialment al centre històric.

Per la seva part, el director del festival s’ha mostrat satisfet per l’assoliment de l’acord que permet continuar impulsant-lo. “Volem que Ull Nu sigui un pilar en la indústria cultural del país per a despertar l’interès dels més joves i, així promoure que puguin conèixer què s’està fent”, ha apuntat Mas.

El Govern i el Comú d’Andorra la Vella afavoreixen amb la signatura del conveni la professionalització progressiva de totes les persones que participen al festival (artistes, creadors, tècnics, gestors, etc.), així com també el desenvolupament i la captació de nous públics per al festival. “Fomentem la projecció internacional del festival i dels creadors del país que hi participen”, ha ressaltat la ministra en funcions.

El conveni estipula que l’entesa entre les tres parts serà, com a mínim, per als propers quatre anys amb una aportació anual total de 84.500 euros (44.500 aportarà el Govern i 40.000 el Comú). L’aportació anirà destinada a sufragar totes les activitats i despeses que es derivin de la consecució dels objectius del festival. A més, una part de l’aportació del Govern d’Andorra anirà destinada a la dotació del premi al millor llargmetratge/migmetratge, de 3.000 euros, i la dotació del premi a la preservació de la memòria històrica, de 1.000 euros, així com a l’organització del taller infantil impulsat per l’Arxiu Nacional d’Andorra (500 euros).

Així mateix, el Comú d’Andorra la Vella també realitzarà altres aportacions en forma de cessió dels espais comunals i d’aportació dels serveis tècnics complementaris que siguin necessaris, tant per a la celebració del festival com per a la preparació prèvia.