Albert Llovera recupera sensacions en el Rally Terra da Auga 2023

Llovera i Leite a bord del seu Toyota Yaris (FotoEsport)

Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leite” al volant d’un Toyota Yaris GR RZ, van completar en la 12a posició de la Toyota Racing Cup, el Ral·li Terra da Auga 2023, la segona prova sobre terra del calendari de la Copa Ibèrica de la marca japonesa.

Llovera va deixar terres gallegues molt satisfet tant per haver completat el seu primer ral·li al volant del Yaris com per haver pogut continuar treballant en la seva nova mecànica: “Hem pogut fer molts quilòmetres i això per a nosaltres és imprescindible. En el meu cas, tant per a recuperar el ritme de competició que tenia fa 8 anys com per a millorar la competitivitat del Yaris. Cal esmentar que estem esperant l’evolució de les noves suspensions. Els nostres rivals ja els tenen en les seves mecàniques”.

El tàndem del Grup La Grajera va iniciar un ral·li que es preveia molt complicat amb l’objectiu clar de no cometre errors i poder completar la jornada. Des dels primers parcials es van situar molt prop del top10 i van mantenir de manera regular aquesta posició. Per a aconseguir-ho van haver de fer front a un recorregut que no va posar les coses fàcils, segons Lovera: “Les especials amagaven ensurts, en poca distància podies trobar una zona humida que lliscava molt i a continuació una zona, en la qual donava l’aire i s’havia assecat completament”.

A més afegia: “A mesura que avançava la competició, la confiança també va anar creixent. Vam poder provar algunes coses de pilotatge, per a conèixer millor el cotxe… És a dir que en la mesura del possible vam poder descobrir algunes reaccions d’una mecànica fins ara totalment desconegudes”.

Llovera també va quedar sorprès del ritme d’alguns participants en la Toyota: “M’ha sorprès el nivell d’alguns dels rivals. Van molt de pressa, seguir el seu ritme ara mateix per a mi és pràcticament impossible. Continuarem treballant per a estar el més a dalt en la Toyota Iberian Cup”. Per a l’andorrà, un dels punts a millorar ha de ser “les apurades de frenada amb el canvi de velocitats manual. Amb el seqüencial ho teníem resolt, però amb el manual cal continuar treballant”.

La Toyota Iberian Racing Cup 2023 tindrà la seva pròxima cita l’últim cap de setmana d’abril (dies 25 i 26) amb el retorn a terres portugueses, per a disputar el Ral·li Terras d’Aboboreira, prova del campionat portuguès de l’especialitat organitzada pel Clube Automóvel de Amarante.