L’Ajuntament de la Seu cedeix a clubs i entitats locals més de 1.000 hores d’ús dels equipaments esportius municipals

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha cedit en el darrer any un total de 1.008,5 hores d’ús dels equipaments esportius municipals a les diferents entitats esportives locals en els períodes de vacances amb l’objectiu que pugin dur a terme activitats extraordinàries com campus o tornejos. Aquestes cessions de les instal·lacions, que es fan de manera gratuïta, estan valorades en 40.340 euros.
Val a dir que aquestes activitats que van més enllà de les competicions oficials, serveixen a clubs i entitats esportives per a la seva promoció fora del municipi i territori, i alhora els hi representa una important font d’ingressos.
Piscina municipal
D’altra banda, l’Ajuntament també ha realitzat un estudi sobre l’ús que fan les entitats esportives, educatives i de lleure de la Seu d’Urgell de la piscina municipal durant els mesos d’estiu.
Al respecte, el Servei d’Esports ha fixat tarifes i descomptes especials per a aquestes entitats que, d’aquesta manera, puguin accedir a la piscina a preus “molt ajustats”. Gràcies a aquests preus especials, les entitats s’han estalviat un total de 18.568,61 euros sobre els preus estàndards de la piscina municipal.