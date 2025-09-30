L’Ajuntament de la Seu cedeix a clubs i entitats locals més de 1.000 hores d’ús dels equipaments esportius municipals

Casal esportiu d'estiu (Aj. la Seu)
Casal esportiu d’estiu a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha cedit en el darrer any un total de 1.008,5 hores d’ús dels equipaments esportius municipals a les diferents entitats esportives locals en els períodes de vacances amb l’objectiu que pugin dur a terme activitats extraordinàries com campus o tornejos. Aquestes cessions de les instal·lacions, que es fan de manera gratuïta, estan valorades en 40.340 euros.

Val a dir que aquestes activitats que van més enllà de les competicions oficials, serveixen a clubs i entitats esportives per a la seva promoció fora del municipi i territori, i alhora els hi representa una important font d’ingressos.



Piscina municipal

D’altra banda, l’Ajuntament també ha realitzat un estudi sobre l’ús que fan les entitats esportives, educatives i de lleure de la Seu d’Urgell de la piscina municipal durant els mesos d’estiu.

Al respecte, el Servei d’Esports ha fixat tarifes i descomptes especials per a aquestes entitats que, d’aquesta manera, puguin accedir a la piscina a preus “molt ajustats”. Gràcies a aquests preus especials, les entitats s’han estalviat un total de 18.568,61 euros sobre els preus estàndards de la piscina municipal.

