Parlant de consells

Juan Juncosa

L’altre dia em vaig trobar amb un bon amic. Em va dir, podries parlar sobre el suïcidi. Jo li vaig dir ja ho he parlat algunes vegades, de fet, és la primera causa de les morts a Espanya. I després d’això miro el nou llibre que acabo de treure, el que es diu com la meva pròpia secció. “Res a perdre. Tot a guanyar” (només a la venda en Amazon). Vaig llegir una mica el llibre i vaig veure 430 pàgines plenes d’esperança, motivació i un gran etc. de coses.

Em distrec amb facilitat. Anem al primer i important. El Ministeri de Sanitat promou la Línia 024. Es tracta d’una línia telefònica d’ajuda a les persones amb pensaments o risc de conducta suïcida. Dit això, que era l’important. Després vaig pensar en els meus llibres i en els dels altres. Quan ajuda un llibre?, en què moment és necessari llegir-lo? Quin llibre llegir? I vaig buscar per internet. Hi ha quantitat de llibres i persones dient el que llegir.

En realitat, jo crec que quan algú vol llegir pot buscar llibres de moltes formes. Tal vegada la primera seria parlar amb companys sobre allò que t’interessa i buscar un llibre assessorat per ells. En les llibreries els mateixos llibreters sens dubte sabran bastant. I després sense cap gènere de dubtes, internet. En el meu cas actualment la forma més senzilla de trobar els meus llibres és en Amazon. Avui tinc 3 publicats en uns dies publicaré el de la malaltia i a l’octubre el que vaig presentar al premi planeta. Espero tots us serveixin.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.