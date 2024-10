Horòscop del 7 al 13 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Es pot dir que al llarg d’aquests dies tindreu una mica de mala lluna, això pot derivar amb uns nervis d’espant i amb algun problema petit de comunicació, la sort és que al costat de tot això hi teniu molt bones configuracions amb els amics i, aquesta situació, us permetrà uns espais de relaxació que us fan molta falta, o sigui que ja esteu deixant de banda el caràcter llunàtic i aneu a divertir-vos al carrer.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

A vosaltres les coses no us aniran malament sobretot si tenim en compte que hi ha facilitat d’èxit en el treball i que tindreu uns dies molt sensuals, haureu de mirar d’aprofitar-ho que no passa sempre. Per altra banda, heu d’anar amb compta amb el pare, últimament us observa molt i està sempre a la que salta, hi ha coses amb les que no té raó, però n’hi ha d’altres en les que sí, mireu d’escoltar-lo i fer-li cas.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Us comportareu molt delicadament i això està bé. En el camp de les amistats és possible que trobeu algú que desitja tenir una aventura amb vosaltres, jo no en faria massa cas, perquè l’únic que vol és sexe, però si a vosaltres us va bé i també ho voleu, endavant, al cap i a la fi tot això que tindreu. Si ja teniu parella no us aconsello que feu el burro, tard o d’hora us sabrà greu i hi perdreu molt per no res.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu una mica de mal humor, no tindreu ganes de parlar amb ningú i l’ambient de la gent us molestarà. Tot ve per uns aspectes astrològics que us afectaran al llarg d’aquests dies, el que heu de fer és deixar que passin aquests dies sense donar massa importància a l’altra gent, d’aquesta manera us enfadareu menys i us passarà més ràpid. Sort que us trobareu bé físicament i això us donarà força.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Costarà molt fer-vos callar, és com si haguéssiu menjat llengües, sort que els temes de que parleu interessen i dins del mal no us fareu pesats. Per altra banda, al llarg d’aquests dies tindreu moltes tendències a donar ordres, si teniu càrrec no passa res, però si ho feu dins de casa i amb els de la família, potser tindreu alguna resposta que no us penseu, sobretot per part del pare, o algun home de la casa.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aquests dies caureu en el pou de les manies, o més ben dit us hi faran caure, ja que per part de la gent que us envolta us trobareu analitzats sobretot en l’aspecte físic. Si em voleu creure, no en feu cas i mireu sobretot de no agafar manies absurdes que a la llarga sols porten que problemes. Per altra banda, heu de començar a moure la vostra vida cap a les coses que us agraden i aprendre de tot.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Teniu un munt de coses que us donen molta vitalitat i valentia, us convé força ja que últimament no heu tingut massa bon rotllo al vostre voltant, ara bé, heu de fer servir aquesta força per a ajudar una mica, encara que sigui de manera simbòlica a algú que està fora o lluny de vosaltres. Hi ha moltes coses que poden canviar aquests dies i serà per a bé, deixeu-vos portar, que vindrà sol.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El que menys us convé aquests dies és viatjar, no es pas que hagueu de tenir cap accident, però teniu tendències a tenir ensopegades, no us fareu mal, però us enfadareu molt perquè no us sortiran les coses com voldríeu. Paciència que això tampoc durarà sempre i, si us ho agafeu amb filosofia, fins i tot, pot ser entretingut veure de quina manera us surten els obstacles, ara sí, només amb els desplaçaments.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Costarà força que torneu a tenir l’oportunitat que teniu aquests dies. Va relacionat amb els diners i amb l’èxit de les coses que teniu ganes de fer, potser el més interessant és que es poden portar a terme alguna de les il·lusions del vostre cap, però no li resta importància a la part de l’economia on és possible, o bé que rebeu uns diners extres, o que senzillament s’obrin bon camins amb els diners.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Em sap greu, però aquests no seran massa bons dies per a vosaltres, sobretot si ens encarem a la feina, on sentireu moltes pressions per part dels directius i per a acabar-ho d’arreglar, la gent que comparteix la feina amb vosaltres estarà molt esquerpa. No us hi capfiqueu seran pocs dies i al mateix temps aprendreu que a la vida és bo comptar amb un mateix i tenir fortalesa per a superar les coses amb soledat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

És una bona opció per a vosaltres la d’anar amb els amics i amigues, us convé la marxa i esteu disposats a passar-ho bé, i ben contenta que estic per vosaltres perquè ja us toca trencar el bloqueig i començar a estar oberts al món i de bon rotllo. Per altra banda, us haig de dir que no feu massa cas dels alts i baixos de moral que tingueu, es normal tenint en compte que esteu amb molts nervis.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot i que hi ha moments en els quals no us sentiu a gust amb el que esteu fent, hauríeu d’estar contents ja que teniu aspectes molt bons al llarg d’aquests dies, com ara en la feina, on és probable que us hi sentiu molt bé, no us donaran cap pujada de sou, per ara, però us tractaran bé i això és molt important. A més trencareu amb la mandra que us perseguia des de fa força temps i realment això si que us convé.