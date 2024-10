El “Cim i Tomba”, el plat tradicional de Tossa de Mar

Un bon plat de “Cim i Tomba” (BLOGPOST.COM)

El “Cim i Tomba” és una recepta tradicional de Tossa de Mar, el pintoresc poble de la Costa Brava, conegut pel seu patrimoni medieval i les seves impressionants platges. Aquest plat és una mostra emblemàtica de la rica tradició culinària de la regió, basada en ingredients senzills però de gran sabor, reflectint la vida dels pescadors i la seva connexió amb el mar.

Els ingredients bàsics del “Cim i Tomba” són:

Peix fresc de roca (com rap, congre, escórpora o similar)

Patates

Tomàquets

Ceba

Pebrot verd

All

Julivert

Oli d’oliva

Sal

Pebre vermell dolç

Aigua o fumet de peix

Aquest plat es caracteritza per l’ús de peix de roca, que aporta un gust intens al brou, i per la seva senzillesa en la preparació, permetent que els sabors dels ingredients brillin per si sols.

El “Cim i Tomba” té els seus orígens en la cuina marinera de Tossa de Mar. S’explica que va sorgir com una manera pràctica i deliciosa per als pescadors locals de cuinar el peix menys comercial, que no es venia al mercat. Aquests pescadors utilitzaven els peixos de roca i altres peixos menys valorats, juntament amb verdures i patates, per a crear un estofat nutritiu que poguessin gaudir a bord de les seves barques o després d’una jornada de pesca.

El nom “Cim i Tomba” es diu que prové del moviment de “tombar” els ingredients dins l’olla, una vegada el plat estava gairebé cuinat, per a assegurar que els sabors es barregessin bé i que tot quedés ben impregnat del gust del brou.

La preparació del “Cim i Tomba” és relativament senzilla, però requereix paciència per a assegurar tots els seus sabors.





Aquesta seria la recepta pas a pas:

Sofregit: En una cassola gran, s’hi posa oli d’oliva i es fregeixen lleugerament els alls picats fins que quedin daurats. S’hi afegeix la ceba tallada fina i es deixa coure a foc lent fins que es torni transparent. Després s’hi afegeixen els tomàquets pelats i picats, i es cuina tot plegat fins a obtenir un sofregit ben concentrat.

Verdures: Es tallen les patates a rodanxes gruixudes i es col·loquen a la cassola juntament amb el sofregit. S’hi afegeix el pebrot verd tallat a trossos. Es remena tot bé.

Peix: S’incorpora el peix de roca net i tallat a trossos grans. Es barreja amb les verdures i el sofregit.

Condiments: Es posa sal, pebre vermell dolç i julivert picat al gust. S’hi afegeix aigua o fumet de peix fins a cobrir els ingredients.

Cocció: Es deixa coure tot plegat a foc lent fins que les patates estiguin tendres i el peix ben cuit, uns 30-40 minuts aproximadament.

Finalització: Quan el plat està gairebé llest, es “tomba” lleugerament la cassola per a barrejar bé tots els sabors i es deixa reposar uns minuts abans de servir.