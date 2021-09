Paraules d’Arcadi, d’Arcadi Oliveres

Títol: Paraules d’Arcadi

Autor/a: Arcadi Oliveres

Pàgines: 176

Editorial: Angle

Sinopsi:

«AQUESTA PANDÈMIA ÉS UN AVÍS DEL PLANETA PERQUÈ CANVIEM EL NOSTRE MODEL ECONÒMIC: HEM DE VIURE AMB MENYS.» Que es produeixi una pandèmia global o que en ple segle XXI haguem de cridar «llibertat presos polítics» no són fets casuals.

Hem construït un món de relacions internacionals complexes, amb un sistema capitalista que perpetua les desigualtats controlat per governants i poders fàctics que actuen sense frens, en un planeta que està dient prou, mentre la Mediterrània s’omple de persones que s’ofeguen… Potser aquesta no era la fotografia que havíem imaginat del món que deixarem a les noves generacions.

Fent memòria de les seves lluites i de la seva vida, l’economista altermundista i referent dels moviments socials Arcadi Oliveres repassa en aquest llibre els conceptes que han guiat el seu posicionament: democràcia, refugiats i migracions, capitalisme, canvi climàtic, antiarmamentisme, cultura de la pau… Podem, així, entendre fins on hem arribat, què hem après de tot allò viscut i explicar on són les claus per creure, encara, que aquest és un món habitable. L’Arcadi ens adverteix: estem obligats a l’esperança. Perquè l’esperança és l’únic motor per a l’acció.

EDICIÓ I PRÒLEG DE MAR VALLDEORIOLA

Autor/a

Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945-2021). Doctor en Ciències Econòmiques i professor d’Economia Aplicada a la UAB. va ser president de Justícia i Pau, president de la Fundació Universitat Internacional de la Pau i membre de la Societat Catalana d’Economia i d’ATTAC. Va donar veu i va participar activament en el moviment 15-M. Va rebre el Premi ICIP Constructors de Pau de l’any 2017 i l’any 2019 va rebre la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de Barcelona. Amb Angle Editorial va publicar: Contra la fam i la guerra, Un altre món, El meu camí cap a la utopia, Aturem la crisi i Diguem prou! (tots ells amb diverses edicions). Va ser el protagonista del documental Mai és tan fosc (2014).

