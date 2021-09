Inscripcions obertes per a les activitats culturals 2021-2022 a Encamp i al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp obre les inscripcions per a les activitats culturals del curs 2021-2022 per a tots els públics, que seguiran amb les adaptacions als protocols sanitaris per la COVID-19. En total se n’ofereixen 28 tant a Encamp com al Pas de la Casa. Les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web del Comú i també al Departament de Cultura a l’edifici de La Valireta. Podeu consultar el detall dels horaris, professorat i ubicacions clicant al següent enllaç.

A Encamp, els infants podran participar en activitats relacionades amb diferents modalitats artístiques. En el cas de la música aprendran a tocar la guitarra, el piano i el violí. També tenen la possibilitat de realitzar classes de dibuix i pintura o de manualitats, així com teatre i narració, classes de sevillanes i l’Esbart Sant Romà.

Al Pas de la Casa, com a novetat, s’ha programat l’activitat de piano en l’àmbit musical i continuen les activitats de dansa contemporània Kids i classes d’expressió corporal al Centre Esportiu.

Així com es va fer el curs passat, aquest curs les inscripcions seran gratuïtes per a persones amb discapacitat (grau de menyscabament del 33% o superior segons CONAVA) i residents a la parròquia, i un descompte del 40 % per la resta. També gaudiran d’una del 10% de descompte els beneficiaris del Carnet Jove i del Club Piolet.

Pel que fa als adults, l’oferta inclou treballs manuals com la costura, agulles i llanes, la punta de coixí, el patchwork, la restauració i la pintura decorativa, el dibuix i pintura o aquarel·la, croquis i scrap. Durant aquest curs seguiran les classes de sevillanes i de ball en línia. La coral de Sant Miquel i l’Esbart Sant Romà completen l’oferta d’activitats culturals per adults.

L’inici de les activitats culturals 2021-2022 començaran el dilluns 13 de setembre i s’allargaran fins al 17 de juny del 2022. Pel que fa als preus de les activitats infantils seran de 18,70 euros al mes, amb un 50% de descompte per vacances de Nadal, per Setmana Santa i al mes de juny. S’haurà de realitzar també, en un únic pagament, la matrícula de 20,70 euros. Tanmateix, els nous inscrits podran gaudir d’un dia de prova gratuïta de l’activitat escollida.

Pel que fa a les activitats d’adults, el preu de la matrícula per curs és de 31,30 euros, sent gratuïta presentant la targeta Magna. Pel que fa al preu de les activitats serà de 31,30 euros al mes, sent de 20,70 i 15,70 euros al mes per a una segona i tercera activitat. Els adults també gaudiran d’un 50% de descompte per vacances de Nadal, per Setmana Santa i al mes de juny i d’un dia de prova de l’activitat escollida per als nous inscrits.

Per a la gent gran s’oferiran també diferents tallers, com el de manualitats, de memòria, de costura, d’agulles i llanes, el de macramé i tapís, i el taller d’esports on es realitzarà gimnàstica de manteniment i tonificació o relaxació i pilates. Així mateix, aquest any s’incorpora el taller de dibuix i pintura com a novetat. El preu per activitat de la gent gran serà de 10 euros el trimestre.