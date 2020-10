Padreny qüestiona el Govern per destinar els diners ja pagats pel Cirque a pagar el Tour de France

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha tramitat una bateria de preguntes amb l’objectiu d’obtenir més informació de la gestió que fa el Govern dels diners públics destinats al Cirque du Soleil. En primer lloc, Padreny assenyala que tal com estableix el Projecte de Pressupost de l’exercici 2021, Andorra Turisme ja ha procedit al pagament de 764.444 euros al Cirque du Soleil per a l’exercici 2021, i demana per què aquest projecte de pressupost pel 2021 preveu destinar aquests mateixos diners, ja pagats, a l’esdeveniment del Tour de France 2021. “No entenem com es pot dur a terme un mateix pagament, amb els mateixos diners, per dos projectes diferents”, ha explicat Padreny.

Des del Partit Socialdemòcrata no entenen tampoc com al Projecte de Pressupost de l’exercici 2021 d’Andorra Turisme hi ha hagut una previsió dels mateixos ingressos de l’espectacle del Cirque du Soleil que aquells previstos abans de la crisi sanitària, tenint en compte un context de restriccions dels espectacles de masses. En aquest sentit, demanen quins paràmetres han permès calcular aquests ingressos.

Per una altra banda, Padreny recorda la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública i que el Pla Horitzó 23 estableix la transparència com un dels principals valors. D’aquesta manera torna a demanar si el Ministeri de Turisme té previst fer públics els contractes amb el Cirque du Soleil.

També, el PS posa sobre la taula les declaracions que es van fer a la sessió de control al Govern del passat 1 d’octubre, quan des del Govern es va establir que no es tenia “una vareta màgica” per preveure què succeiria en un futur si la situació de crisi sanitària continuava. “No obstant això, tractant-se d’imports milionaris, volem saber quina és la previsió econòmica d’organitzar un espectacle com el de Cirque du Soleil, si el context de crisi sanitària i restriccions als espectacles de masses, a causa de la Covid-19, continua“, demana el conseller socialdemòcrata, que pregunta també per què al moment de negociar i formalitzar l’addenda del contracte, el passat 7 d’agost, no es van preveure noves condicions contractuals i imports adaptats a les restriccions pressupostàries i a la situació sanitària d’un context de Covid-19. Des del PS segueixen sense entendre per què en un context de crisi sanitària, marcat per fortes reduccions de les inversions públiques i restriccions pressupostàries, el Govern no s’ha replantejat la relació amb el Cirque du Soleil i s’ha compromès contractualment milionàriament amb aquesta empresa, que actualment es troba en una situació econòmica molt delicada. En aquest sentit demanen què succeirà amb els diners pagats i compromesos si el Cirque du Soleil es troba en una situació de suspensió de pagaments o en una situació de fallida.

A més a més, segons va poder llegir el conseller general del PS, Roger Padreny, al contracte entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil, els socialdemòcrates demanen per la clàusula de Força Major que permet rescindir el contracte. Aquesta fa referència a “tot esdeveniment o condició que no existeix a la data de la signatura del contracte, que no és raonablement previsible a la data de la signatura del contracte, que és independent a la voluntat de les parts i que impedeix completament o considerablement una part del contracte a executar les seves obligacions”. En aquest sentit, el contracte estableix que es considera motiu de força major, entre d’altres, “les epidèmies”. Des del PS volen saber per què no es va activar la clàusula de força major, per rescindir el contracte, un cop va començar la crisi sanitària. Altrament, tenint en compte que el contracte entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil estableix que la clàusula de Força Major fa referència a “tot esdeveniment o condició que no existeix a la data de la signatura del contracte”, des del PS volen saber si el Govern d’Andorra pot actualment rescindir el contracte al·legant la causa de força major, si al moment de signar l’addenda (el passat 7 d’agost) ja ens trobàvem en un context de crisi sanitària.

Finalment, des del PS recorden que en la sessió de control al Govern del passat 1 d’octubre, des del Govern es va establir que el projecte del Cirque du Soleil no sortia amb “nom i cognom” dins el document del pla d’acció de Govern ‘Horitzó 23’, però que s’incloïa dins la categoria “d’esdeveniments”. Revisant la iniciativa número onze d’aquest Pla, sota el nom “Una nova política turística”, Padreny ha pogut copsar que l’única acció que fa referència a esdeveniments és la cinquena, referent a “organitzar proves esportives internacionals, esdeveniments culturals i trobades professionals que assegurin les garanties sanitàries i de sostenibilitat”. “No obstant això, dins d’aquesta mateixa acció, no hi veiem com a participant o organisme encarregat de l’acció a “Andorra Turisme” (el qual sí que hi participa en altres accions turístiques del pla). És per aquest motiu, que ens preguntem altre cop a on es troba encabit el “Cirque du Soleil” dins del Pla ‘Horitzó 23′”, explica Padreny, que ha volgut tornar a demanar si és el “Cirque du Soleil” un projecte “alineat amb els objectius del Govern” i la “nova política turística”, tal com estableix el Pla ‘Horitzó 23’.