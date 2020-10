Es descarta una app andorrana per rastrejar el coronavirus davant l’opció de Google i Apple

No hi haurà aplicació andorrana de rastreig de la Covid-19, sinó que ens beneficiarem de la que estan desenvolupant les plataformes Google i Apple. L’aplicació, que aquests dos gegants han posat a disposició dels governs del món de manera gratuïta, podria estar operativa entre novembre i desembre. L’única cosa que haurà de fer el país serà desenvolupar un sistema complementari que generi codis per compartir en cas de positiu. Ara caldrà veure l’interès que genera entre la ciutadania per ser un complement a la feina dels rastrejadors.

La via de l’aplicació mòbil andorrana de rastreig de la Covid-19 s’ha descartat de manera definitiva. Una perquè, per problemes jurídics, l’andorrana no podia tenir accés a una base de dades europea en no ser membre de la unió, i l’altra, pel poc interès que s’ha vist que aplicacions d’aquesta mena han despertat als països de l’entorn, fet que n’ha limitat l’efectivitat.

La nova via és la d’utilitzar la que desenvolupen els gegants Apple i Google amb un sistema molt similar de funcionament i un abast internacional.

Des del Govern es treballa per poder ser dels primers països a tenir-la i que sigui efectiva aquest hivern. El secretari d’estat de Telecomunicacions i Infraestructures, César Marquina, defensa l’abast mundial d’aquesta via i el seu recorregut en cas de ser necessari.

L’aplicació en si no implica cost econòmic. Sí que s’ha d’invertir en un sistema que, lligat a la plataforma, generi codis que l’usuari podrà decidir compartir en cas de ser positiu. Un sistema amb un cost per determinar segons les funcionalitats que incorpori i que s’hauria de tenir un cop l’aplicació surti al mercat.

Marquina ha recordat que l’App és una eina més i que tindrà recorregut si la gent se la descarrega sense deixar de banda el debat sobre l’ús que se’n pugui fer més enllà de la Covid-19 i ha remarcat que el Govern “no tindrà cap tipus de base de dades”, sinó que serà l’usuari qui introdueixi la informació a l’aplicació.

Ha afegit que, aquest pas cap a una inclusió d’Andorra en aquest sistema, centrat bàsicament en aspectes sanitaris, podria obrir la porta a col·locar-nos com a lloc d’interès per a una plataforma com Apple. Actualment, Andorra no és a la llista per fer tota una sèrie de gestions a través de la seva plataforma per aspectes de rendibilitat o volum.