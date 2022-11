Un motorista mort en un accident a Ger (Cerdanya)

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home, de 23 anys, com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu. La tarda d’aquest dissabte s’ha produït un accident mortal en la carretera N-260 pk.187.4 al terme municipal de Ger (Cerdanya). Tot apunta que una furgoneta ha realitzat un gir a l’esquerra i ha xocat amb una motocicleta que circulava per la mateixa via.

A resultes de l’accident el conductor de la motocicleta, un home de 22 anys, ha resultat mort. Els mossos han detingut al conductor de la furgoneta com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. A més el conductor, tot i que tenia un permís de conduir al seu país d’origen, no disposava del permís de conduir a l’estat espanyol.

El detingut ha passat a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.