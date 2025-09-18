Òscar Cabanas i Xavi Jové, rumb a Avezzano per al Campionat d’Europa de Gravel

Els ciclistes andorrans, Òscar Cabanas i Xavi Jové, viatgen aquest dijous cap a Itàlia, on el proper cap de setmana participaran en el Campionat d’Europa de Gravel, a la població d’Avezzano. Els corredors de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) es trobaran a la població transalpina amb un recorregut tècnic de 29 quilòmetres i un desnivell de 480m+. Els integrants de la categoria Elit, hauran de realitzar un total de 5 voltes.
Ambdós ciclistes andorrans esperen que hi hagi “molt nivell”. Disputar-se a Itàlia facilitarà als ciclistes locals, la seva participació. Els “azzurri” sempre són coneguts per la seva fortalesa física. Tot i això Jové i Cabanas esperen fer un bon paper, en una cursa on es trobaran a grans noms del grup professional.
Xavi Jové explicava, abans de marxar que “sembla que el circuit no és molt ràpid, és una mica tècnic”. Jové afegia “esperem que hi hagi mot nivell sobretot italians, però això no ha de ser una excusa per a donar el màxim”. El ciclista de la FAC acabava dient “intentaré ficar-me en els grups capdavanters i desprès caldrà esperar com es desenvolupa la cursa”.
Per la seva banda, Òscar Cabanas explicava que “serà una cursa llarga i dura, segurament, sobre un terreny tècnic, segons he pogut analitzar en paper, però m’agradarà veure’l in situ, per a així estudiar-lo millor”. Cabanas afegia, “espero tenir millors sensacions que a Les Angles on no vaig estar còmode en cap moment i vaig patir molt durant tota la cursa”. Cabanas finalitzava dient “espero donar-li una volta al cos que em permeti tenir millors sensacions” .
La prova es disputarà diumenge, a les 11 del matí, amb un total de 148 ciclistes registrats a la categoria Elit, on participarà la representació andorrana.