Organitzen una xerrada sobre el llibre “Aquella Colla de Fills del 68”, de Toni Rodríguez

Francesca Guardiola (veu), Albert Villaró, (contrabaix), Toni Gibert (piano) i Eduard Navarro (presentador) participaran a la conversa sobre el llibre “Aquella Colla de Fills del 68”, (Toni Rodríguez Pujol), que tindrà lloc el proper dia 20 d’octubre a la Llibreria La Trenca (plaça Rebés, 4, Andorra la Vella) a partir de les 19:00h.

L’acte, coordinat per l’escriptor i músic Albert Villaró, inclourà música en directe i la lectura de poemes que formen part de la banda sonora i poètica del llibre. La novel·la explica l’evolució ètica i moral d’una colla d’antics estudiants antifranquistes, contemporanis del maig francès de 1968, finalment arribats a l’edat madura i enfrontats per interessos no especialment revolucionaris. La Colla també protagonitza les dues novel·les anteriors de l’autor (Quatre Carpetes Marrons i La Cinquena Carpeta), que van ser editades respectivament per Leqtor i RBA.

Com a teló de fons l’autor situa l’acció en la anomenada “Intifada del Besòs”, un conflicte real iniciat a les 6 del matí del dia 25 d’octubre de 1990, quan treballadors de Ginés y Navarro van ser apedregats en un barri marginal de Sant Adrià de Besòs mentre aixecaven la tanca d’unes obres maleïdes pels veïns.

El xoc d’interessos entre polítics locals, màfies marselleses i patriarques gitanos havien acabat incendiant aquella ciutat d’immigrants de segona generació deixada de la mà de Déu mentre la gent guapa de Barcelona només tenia ulls per a la propera inauguració dels Jocs Olímpics. La segona part del llibre té lloc a la costa de Tramuntana de Mallorca, que l’autor fa servir com a mirall simbòlic i terra de pau, on els seus personatges hi van a cercar la tranquil·litat i tal vegada el perdó dels seus “pecats”.

Toni Rodríguez és periodista i va fundar d’Intermèdìa Comunicació l’any 1990, gairebé el mateix dia que esclatava aquella primera guerrilla urbana en territori metropolità, on també s’estrenava la primera promoció de Mossos d’Esquadra.