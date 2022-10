Es reprèn el programa d’activitats d’homenatge a Antoni Morell

El Ministeri de Cultura i Esports, a través de la Biblioteca Nacional, i juntament amb el comú de la Massana i el Consell General, va impulsar l’any 2020 una sèrie d’actes per a homenatjar la figura de l’escriptor andorrà que va traspassar a principis d’aquell any, Antoni Morell.

El programa d’activitats tenia per objectiu recordar la seva figura des de diferents vessants: l’escriptor, el polític, l’advocat i l’humanista. Tot i això, a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19, bona part de les activitats proposades no es van poder dur a terme, per la qual cosa s’ha decidit reprendre-les durant aquest mes d’octubre.

El cicle aglutina les diferents administracions públiques andorranes amb les que el finat va tenir relació, així com d’altres institucions i entitats amb les quals va treballar o col·laborar. Sota el títol ‘Homenatge a Antoni Morell’ es concentren un total de quatre activitats, i un vídeo commemoratiu que aproparan als assistents a la figura i a l’obra de l’homenatjat.

El calendari d’activitats proposat:

– 24 d’octubre (20 h) a la Farga Rossell de la Massana. Reserva prèvia obligatòria al telèfon (+376) 836 908.

Lectura dramatitzada. La sorprenent peripècia de Boris. Lectura dramatitzada basada en el llibre Boris I, rei d’Andorra, d’Antoni Morell.

Intèrprets: Xavier Fernández, Raquel López, Mireia Planas i Pere Tomás.

Direcció i dramatúrgia: Joan Hernández.

Producció: Escena Nacional d’Andorra i Somhiteatre.

– 25 d’octubre (20 h) a la Biblioteca Comunal Antoni Morell de la Massana. Reserva prèvia obligatòria al telèfon (+376) 838 910.

Presentació de ‘La neu adversa’, reeditada enguany per Anem Editors i considerada una de les tres grans obres de narrativa d’Antoni Morell juntament amb Set lletanies de mort i Borís I, rei d’Andorra. Taula rodona amb els editors d’Anem Josep Dallerès i Oliver Vergés que conversaran amb Rosa Pujol i Ramon Fornós, coneixedors de l’obra i amics de l’autor.

– 27 d’octubre (20 h i 20.45 h) a l’Antiga Casa Comuna de la Massana. Reserva prèvia obligatòria al telèfon (+376) 838 910.

Hi havia una vegada un rei, amb Alfred Llahí. Una ocasió única per a descobrir el perfil humà, intel·lectual i literari de l’escriptor massanenc, a través de la seva obra Borís I, rei d’Andorra.

Amb la lectura de certs fragments el públic assistent descobrirà, de la mà del conferenciant, històries i anècdotes sobre l’autor i del protagonista de la seva obra: l’emblemàtic baró Borís Mikhàilovitx Skóssirev-Mavrusov.

– 27 d’octubre del 2022 per l’Arxiu Nacional d’Andorra.

Per a celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, l’Arxiu Nacional realitzarà un petit homenatge audiovisual mostrant algunes de les imatges que es conserven de la trajectòria d’Antoni Morell.

– 28 d’octubre (20 h) a la Farga Rossell de la Massana. Reserva prèvia obligatòria al telèfon (+376) 836 908.

Concert de Jonaina Salvadó i Jordi Barceló.