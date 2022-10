Jordi Lestang i Gaudí Vall van posar l’emoció en un Trial d’Aixirivall molt disputat

En el Trial d’Aixirival, penúltima prova del Campionat d’Andorra de l’especialitat, es van repetir els podis de les proves precedents, encara que aquesta vegada, les classificacions de les categories VERMELL i BLAU, no es van decidir fins, pràcticament, a l’última zona.

Així doncs, Jordi Lestang (VERMELL), Jordi Ramonet (BLAU), Salvador Vilella (VERD) i Miguel Da Silva (GROC), a més del jove Jordan Almirón (GROC S18), van aconseguir el triomf, en el trial disputat en un escenari pròxim a Aixirivall.

Amb el seu cinquè triomf consecutiu de la temporada, Lestang va poder revalidar el títol de campió d’Andorra de l’especialitat. En finalitzar el lliurament de trofeus feia aquest comentari: “Estic molt satisfet d’haver assolit el títol, un més, d’Andorra, mancant una prova per a finalitzar el campionat. Aquesta última cita la podré afrontar sense tanta pressió. L’objectiu està complert.”

La meteorologia, durant la disputa del trial, va ser favorable per a tots els que van decidir seguir les evolucions dels pilots en directe. Els participants van haver de superar traçats amb pedra solta que, amb la humitat acumulada de la pluja caiguda en jornades anteriors, va provocar que les motos patinessin molt.

Van ser 42 pilots els que es van donar cita en una zona boscosa pròxima a Aixirivall per a disputar la penúltima cita de la present edició del Campionat d’Andorra de Trial. Els organitzadors de l’esdeveniment, Moto Club Pirineu, a part de les 7 zones del recorregut, a les quals s’havia de donar dues voltes en un temps màxim de 4 hores, també van muntar la que és tota una “tradició” en els seus trials. És a dir, la zona de velocitat que, sense puntuar per al trial, dona premis als guanyadors de cada categoria.

A Aixirivall, Pere Borrellas (VERMELL), Jordi Ramonet (BLAU), Luc Alphand (VERD), Da Silva (GROC) i Jordan Almirón (Groc s18), van ser els respectius guanyadors.

A Aixirivall les posicions de podi no es van decidir fins al final. L’excepció va ser la categoria VERD

Jordi Lestang, aquesta temporada dominador del certamen andorrà, a Aixirivall, va tenir en Gaudí Vall un rival que li va posar les coses molt difícils fins gairebé el final.

La igualtat es va mantenir fins a la segona passada per la zona 6. Vall va cedir 5 punts de penalització i se li van escapar les opcions de triomf. Malgrat el lapsus final el pilot de Sherco estava satisfet de com s’havia desenvolupat el trial: “Sens dubte estic content. He tingut opcions fins al final, llàstima del fiasco en la zona 6.” A més, comentava: “A partir d’ara em centraré en totes les proves dels diferents campionats que hem seguit durant la temporada. Vull aprofitar totes les opcions per a continuar competint, fins que s’acabi l’any.”

Entre el pilots de la categoria BLAU també va haver-hi més emoció si es compara amb les proves anteriors. Jordi Ramonet va tornar a vèncer, però aquesta vegada amb Quim Armany a només 3 punts. Els va acompanyar en el podi Jaume Gost que tampoc va estar lluny (5 punts) del triomf.

En la categoria VERD es va mantenir la tònica habitual. Salvador Vilella continua sent inassolible malgrat els esforços d’Àlex Lladó que va tornar a ser segon, però a 10 punts del guanyador. Va completar el podi un inspirat Luc Alphand que al final també va estar molt a prop, a només 3 punts de Lladó.

Classificacions del Trial d’Aixirivall:

VERMELL: 1.Jordi Lestang, 8 punts, 2. Gaudi Vall, 10 p, 3. Ben DIgnanl, 19 p, 4. Pere Borrellasa, 21 p, 5. Jordi Estany, 39 p.

BLAU: 1.Jordi Ramonet, 9 punts, 2.Quim Arimany, 12 p, 3. Jaume Gost, 16 p, 4. Xavier Cristina, 14 p, 5. Jordi Nicolau, 20 p.

VERD: 1. Salvador Vilella, 8 punts, 2. Alex Lladó, 18 p, 3. Luc Alphand, 21 p, 4. Rui de Haro, 25 p, 5. Marc Deu , 27 p.

GROC: 1. Miguel Da Silva, 8 punts.

GROC s18: 1. Jordan Almirón, 33 punts.