Organitzen a l’Alt Urgell els 1rs Jocs Florals Roca Narieda

Cartell anunciador dels 1rs Jocs Florals Roca Narieda (ACAU)

Com a continuació de la publicació del llibre “Narieda. La veu dels nens i nenes amb lletra d’impremta editat el passat Sant Jordi, l’Associació Lo Caliu Figolà, l’Ajuntament de Fígols i Alinyà, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell organitzen els 1rs Jocs Florals Roca Narieda.

Aquest concurs pretén ajudar a dinamitzar la cultura a la comarca de l’Alt Urgell i, a la vegada, mantenir viu el record d’aquells nens i nenes que el curs 1935-1936 van tenir l’empenta de fer la revista Narieda.

Al certamen hi pot participar qualsevol persona a partir dels 3 anys i hi ha temps per a poder-hi prendre part fins al 7 de març. Per a més informació es pot contactar qualsevol de les entitats que l’organitzen.