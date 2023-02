La sardinada de l’enterrament i la gimcana infantil, principals novetats del carnaval d’Ordino

Cartell anunciador del carnestoltes 2023 d’Ordino (Comú d’Ordino)

La festa del Carnestoltes a Ordino se celebrarà del 17 al 22 de febrer amb diferents actes programats, amb la col·laboració de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. Les principals novetats d’enguany seran una gimcana infantil de disfresses i la sardinada popular com a fi de festa, després de l’enterrament i la lectura del testament del Rei Carnestoltes.

Els diferents actes tindran com a principal escenari la plaça Major d’Ordino, on s’instal·larà un photocall, i comptaran amb la participació de de l’Esbart Valls del Nord, el Punt d’Informació Juvenil i els Grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.

Els actes començaran amb la Rua de les Escoles el divendres 17 de febrer, a les 10.30 h pels carrers d’Ordino. El mateix dia a les sis de la tarda, 18 h a la plaça Major es farà la penjada i el ‘sermó´ del Carnestoltes, que enguany substitueix el pregó, una de les sorpreses que l’Associació ha preparat per a aquest any. El tret de sortida a la festa acabarà amb una xocolatada per a tots els assistents.

La festa gran serà el dilluns de Carnaval, 20 de febrer amb la representació teatral a les 12 h dels Contrabandistes que precedirà el repartiment del Caldo de Carnaval, a les 13 h. Com a novetat, la canalla d’Ordino podrà participar en una gimcana de disfresses programada a les 16 h per a la que caldrà portar una disfressa completa.

Per als infants s’ha organitzat també un taller gratuït, l’últim dia de celebració, el dimecres 22 de febrer, a les 17 h, a La Capsa, Espais de Creació, titulat ‘Per Carnaval ens posem un casc’. La inscripció prèvia serà obligatòria i podran participar-hi infants a partir dels cinc anys.

A les 19 h tindrà lloc el moment més solemne de la festa, amb l’enterrament i la lectura del testament del Carnestoltes. Com a novetat, hi haurà la sardinada popular, amb un preu de 2 euros, a la plaça Major posarà punt i final al programa.

El Punt d’Informació Juvenil ja té obertes les inscripcions per a les activitats de la setmana de vacances escolars que arrencarà el dimarts 21 de febrer amb la visita a l’indoor 360º Extrem. El dimecres 22 de febrer hi haurà un torneig de diferents jocs al Punt 400 de la Massana, dijous 23 de febrer es visita l’escape room i al Cocoroom i divendres 24 de febrer, hi haurà experiència virtual al Zero latency.

El preu setmanal per a assistir a totes les activitats és de 45, 20 euros i cal fer la inscripció prèvia. Com a novetat, entre tots els punts joves d’Andorra s’ha organitzat una festa de Carnaval gratuïta en format discogel al Palau de Gel, el dijous 23 de febrer, de 21 a 23 h. Una activitat gratuïta a la que podran assistir tots els joves d’Andorra, amb inscripció prèvia.