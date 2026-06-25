Ordino tanca el cicle de falles

Aquest proper diumenge, 28 de juny, les falles i la crema del mai d’Ordino serviran de cloenda al cicle festiu fallaire. Organitzat per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino tot començarà a les 12 h. del diumenge amb la Plantada del Mai i la posterior dansa on es convida el poble a ballar al voltant del mai desitjant que a la nit cremi mentre els fallaires giren al seu voltant. Serà el Trio Daura l’encarregat d’executar la dansa sota la direcció d’Ivan Caro, compositor de la peça que es va estrenar l’any passat.
Aquest any, l’Associació ha fet un esforç notable amb tallers a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino ensenyant la dansa del mai perquè els alumnes la coneguin i la ballin aquest dia. També durant aquest acte del migdia es farà el relleu del fallaire menor, ja que no va poder ser present a l’acte de la plaça del Consell General perquè la seva escola estava de viatge de final de curs: Daniel Rico Antequera cedirà la seva capa a Isaac Guerra Andrés.
Després la festa ja es traslladarà a la nit. A la plaça Major, amb les graderies instal·lades, a dos quarts d’onze s’apagaran els llums del poble i els dansaires de l’Esbart Valls del Nord ballaran la peça Fallaires d’Ordino (un ball que només es pot veure a la plaça aquest dia). Posteriorment, i per aquest ordre, al voltant del foc de la plaça aniran desfilant els fallaires de llum i els joves fallaires que s’estrenen amb foc.
Tot plegat amb la música en directe des del balcó del Comú interpretada pel Trio Daura i des del peu de plaça pels grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra. La cercavila pels carrers del poble portarà els fallaires fins a l’aparcament del Prat de Vilella, lloc en el qual se succeiran el ball de bruixes, novament exhibició dels fallaires de llum, l’encesa de la falla tradicional i amb ella el Mai d’Ordino i la rodada final de tots els fallaires. La festa acabarà amb el Trio Daura interpretant les danses del Pirineu.
Prova de foc, tallers i assajos fallaires de llum
L’Associació de Cultura Popular d’Ordino porta dies preparant la festa, però aquests dies s’ha intensificat la feina. Aquest dimecres a la tarda es van pelar els beços per a fer les falles tradicionals, i a partir d’avui dijous s’inicien els tallers en els quals cada fallaire elabora la seva falla. Prèviament, els nous fallaires hauran passat la prova de foc. Tot plegat es durà a terme a partir de les 18 h. a la Covanella (avui dijous i demà divendres), i divendres a les 20 h. es farà la reunió general. Pel que fa als fallaires de llum, aquest dijous a les 18:30 h. faran el seu segon assaig a la plaça de la Closa, i dissabte a les 11 h. faran l’assaig general a la plaça Major.
Val a recordar que, enguany, a Ordino hi haurà 40 fallaires de llum d’edats compreses entre els 5 i els 11 anys, 65 fallaires de foc i es compta amb la col·laboració de l’Esbart Valls del Nord i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.