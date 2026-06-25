L’Ajuntament de la Seu organitza un curs d’introducció per a posar en valor la seva gran biodiversitat de papallones

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat un ‘Curset d’introducció al món de les papallones’, una acció que s’emmarca en la voluntat de continuar posant en valor el ric patrimoni natural i la gran diversitat de lepidòpters que habiten al territori. Aquesta formació és completament gratuïta, no requereix coneixements previs i està oberta a la participació de veïns i visitants a partir dels 10 anys d’edat. Per a participar-hi cal inscripció prèvia a https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions/curs-dintroduccio-al-mon-de-les-papallones o trucar a l’oficina de Turisme Seu (973351511).
El curs es dividirà en dues jornades complementàries. El dissabte 4 de juliol, de 18:00 a 20:00 hores, es durà a terme la part teòrica al Local de MeteoPirineus. L’endemà, diumenge 5 de juliol, de 9:30 a 13:30 hores, es realitzarà una sortida guiada de camp que tindrà com a punt de trobada la plaça de les Monges, des d’on s’accedirà a l’itinerari per a observar les papallones en el seu hàbitat natural.
La sortida transcorrerà pel Pla de les Forques, una zona de gran rellevància ecològica on l’any 2021, dins del projecte ‘La Seu Naturalment’, l’Ajuntament ja va crear i senyalitzar un itinerari específic de papallones amb l’objectiu de crear un recurs pedagògic i ecoturístic. Aquesta àrea destaca per la seva elevada biodiversitat, fruit d’un mosaic d’ambients que combina espais oberts i forestals on conviuen tant espècies generalistes com de medis concrets.
Tríptic divulgatiu
Com a complement d’aquest recurs, s’ha editat un fulletó o tríptic divulgatiu que busca apropar la ciutadania a la identificació de les 15 espècies més abundants i fàcils de reconèixer al llarg de l’itinerari, tals com la blanqueta de la col (Pieris rapae), la blaveta comuna (Polyommatus icarus), l’escac ibèric (Melanargia lachesis) o el damer roig (Melitaea didyma). El material també detalla la importància d’aquests insectes com a excel·lents indicadors de la qualitat ambiental del municipi i ofereix pautes sobre com gaudir de la seva observació de manera respectuosa. Per a facilitar la difusió entre els visitants, s’ha editat en quatre idiomes: català-anglès i castellà-francès.
Des de l’any 2008, l’Ajuntament de la Seu realitza un seguiment rigorós dels principals bioindicadors del municipi mitjançant el projecte BMS (Butterfly Monitoring Scheme) en aquesta zona. Gràcies a aquest estudi continuat s’ha pogut determinar que el Pla de les Forques és un espai d’un valor excepcional per als lepidòpters, havent-s’hi inventariat un total de 80 espècies diferents de papallones.
Dades clau del curs i inscripcions:
- Dates: Dissabte 4 i diumenge 5 de juliol.
- Dissabte 4 (Teòrica): De 18:00h a 20:00h al Local de MeteoPirineus.
- Diumenge 5 (Sortida): De 9:30h a 13:30h. Punt de trobada: Pl. de les Monges.
- Requisits: Gratuït, edat mínima 10 anys, sense coneixements previs. Places limitades.
Inscripció prèvia obligatòria: A través del web oficial de l’Ajuntament de la Seu, trucant a l’Oficina de Turisme Seu al 973 35 15 11 o escanejant el codi QR del cartell.