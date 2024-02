Ordino tanca aquesta tarda de dimecres el Carnaval amb la lectura del testament i una sardinada

Infants d’Ordino disfressats per a la Rua de les Escoles (Comú)

Amb el so de fons de les ploraneres i a toc de gralla, aquest dimecres a la tarda s’inicia el darrer acte del Carnaval d’Ordino organitzat per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. Tot començarà amb una processó fúnebre encapçalada pel taüt que portarà el cos del Rei Carnestoltes i que començarà a les 19 hores davant de l’església d’Ordino.

Darrere del fèretre, la comitiva la completen les ploraneres -molt afectades per la mort de Sa Majestat- i aniran avançant pel carrer Major amb el so de la música interpretada pels grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra. La processó acabarà a la plaça Major on el Notari de les Valls d’Ordino llegirà el testament. Les darreres voluntats del Rei Carnestoltes van adreçades a la majoria dels polítics ordinencs i ofereix uns quants consells a alguns habitants de la vall veïna.

Un cop acabada la lectura, es cremarà el fèretre amb el Carnestoltes i tots els assistents podran gaudir d’una sardinada popular al preu de 2 euros, acte amb el qual es donarà per acabat el Carnaval d’Ordino 2024.