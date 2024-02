Cancel·lada la Copa del Món de Quilòmetre Llançat

La pista Riberal on havia de tenir lloc la prova (organització)

L’organització de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat de Grandvalira ha decidit suspendre la celebració de l’esdeveniment, que estava previst entre l’11 i el 15 de març. Les nevades que han tingut lloc els darrers dies a Andorra han deixat les estacions de Grandvalira Resorts en un estat òptim per a la pràctica de l’esquí, però justament la zona d’arribada de la pista Riberal, on s’havien de disputar les proves, no arriba als gruixos mínims de neu requerits per a garantir la seguretat dels esportistes.

Malgrat tots els esforços que els equips de terreny han dedicat els darrers dies a preparar la zona d’arribada, on els corredors han de realitzar fortes frenades després d’agafar velocitats que poden arribar fins als gairebé 200 km/h, l’organització s’ha vist obligada a cancel·lar la prova.





La pista Riberal, la pista de la velocitat

La pista Riberal, ubicada al sector de Grau Roig, té una longitud total de 1.000 m, una zona de frenada de 450 m i un pendent màxim de 74%. El traçat comença a més de 2.500 m d’altura i compta amb un desnivell de 200 m, als quals cal sumar els 10 m de la torre que s’instal·la com a punt de sortida. Amb aquestes característiques tècniques, els esportistes poden arribar a grans velocitats al voltant dels 200 km/h.