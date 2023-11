Ordino presenta un nou model d’urbanisme amb l’objectiu de preservar la parròquia com a Reserva de la Biosfera

Panoràmica del poble d’Ordino (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino ha presentat avui dilluns, al vespre, en una segona de Reunió de Poble el nou model de desenvolupament urbanístic que s’articula a través d’una revisió extraordinària del POUP que té com a objectiu preservar la parròquia com a Reserva de la Biosfera.

En aquest sentit, la corporació considera que la sostenibilitat és un compromís a llarg termini i, per això, les bases que regeixen la proposta de revisió excepcional del POUP són vetllar per la preservació mediambiental del territori tot assegurant la qualitat de vida dels ciutadans.

El nou pla proposa les opcions de futur per al desenvolupament de la parròquia amb una doble mirada. Per una banda, com a eina estratègica que defineixi el model de desenvolupament dels nuclis i el seu territori i que serveixi de full de ruta per als propers anys tot fixant quins han de ser els elements estratègics estructurals invariables a la parròquia. I d’altra banda, el POUP és també una eina operativa que facilita la governabilitat, el desenvolupament i la gestió de la parròquia.





Punt de partida: població i grau de desenvolupament i qualitat de vida

A l’hora de dissenyar el nou model d’urbanisme s’han tingut en compte no només les necessitats demogràfiques actuals de la parròquia si no que també s’han considerat els resultats tant de l’estudi de recursos hídrics com els de l’estudi de càrrega ja que plantegen limitacions en ambdós casos. Per tant, el resultat és un model més restrictiu en el què la construcció es veurà frenada.

En l’actualitat, amb la població existent i la prevista en aquells sòls llestos per a l’edificació es permetria la construcció de 3.794 habitatges que serien suficients per a cobrir les necessitats d’habitatges vinculades a l’evolució de creixement de la població i dels seus components dels pròxims 25 anys.

Per tant, ha de ser un pla en el qual les futures transformacions que es desenvolupin es faran només si garanteixen una aportació de valor a Ordino i són coherents amb els objectius i directrius establerts en el model.





Model resilient: equilibri entre la capacitat de càrrega i la capacitat d’acollida del territori

El nou model haurà de preveure els mecanismes que permetin articular l’equilibri en les pròximes dècades entre la capacitat de càrrega i la capacitat d’acollida del territori.

A través d’una mirada integral es defineix quin ha de ser el model de desenvolupament del territori, econòmic i humà. En aquest sentit, aquest model ha de preservar els valors urbans i territorials, les necessitats dels seus habitants i un millor aprofitament dels recursos i que el desenvolupament dels sòls públics i privats es posin al servei de la ciutadania i de l’interès general.

El pla treballa perquè la vall i la muntanya, els dos paisatges i realitats característics d’Ordino i complementaris de la vida, l’ús i l’activitat econòmica mantinguin la seva estructura, llegibilitat i qualitat i n’ordena la seva articulació.

Per a aconseguir-ho, el pla treballa a partir de cinc eixos: ser integral, atent a l’estructura històrica i als seus paisatges, estar d’acord amb idoneïtats i valors del territori, ser pro-actiu amb la qualitat de vida i amb la funció d’estructurar, articular i qualificar.

El model posa en valor tant l’hàbitat urbà com el rural i defineix un tractament diferenciat (vall i muntanya) d’acord amb les seves característiques. A més, aposta per un creixement lligat als nuclis històrics, apostant per crear assentaments contigus i evitant les àrees residencials aïllades, promovent nuclis compactes, complexos i que segueixin lògiques d’orientació.

Un altre dels punts a destacar és que el pla s’articula en base a la idoneïtat i els valors del territori preservant els serveis ecosistèmics i en aquest sentit, es recull els àmbits de major valor ecològic, de biodiversitat, ambiental i paisatgístic.

A part d’això, el model presentat és un pla pro-actiu en la qualitat de vida i preveu els equipaments, espais lliures, habitatge públic, xarxa de mobilitat i el teixit i habitabilitat adequat en funció del creixement que es vagi produint.

També preveu una nova qualificació del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable en funció de la caracterització i definició d’una estructura bàsica dels àmbits de creixement i dotació que comporta una diferenciació entre hàbitat rural i hàbitat urbà.

Es tracta d’un model resilient per a les pròximes dècades ja que es basa en l’articulació, la qualificació i la programació. D’aquesta manera, les futures transformacions que es puguin desenvolupar a Ordino es produiran si es garanteix l’aportació de valor a la parròquia i al seu territori i són coherents amb els objectius i directrius d’ordenació establertes.





Propers passos a seguir per a la seva aprovació

Els següents passos per a tramitar l’aprovació de la revisió extraordinària del POUP seran, en primer lloc, l’aprovació inicial d’aquesta proposta per part del consell del Comú d’Ordino el proper 29 de novembre.

Després, s’exposarà a informació pública durant 60 dies hàbils perquè els interessats hi puguin presentar al·legacions i també es proposaran reunions dels ciutadans amb l’equip tècnic del Comú i l’equip redactor del projecte. Un cop analitzades les al·legacions rebudes, es farà una aprovació provisional del POUP i es traslladarà a Govern. Una vegada s’hagi rebut l’informe favorable per part de l’executiu, es procedirà a l’aprovació definitiva del pla d’urbanisme.