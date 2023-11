La ceba de Coll de Nargó, protagonista de l’activitat ‘Tastem territori’ a l’Ateneu Alt Urgell

Cartell de la nova proposta del cicle “Tastem territori” (RàdioSeu)

L’Ateneu Alt Urgell, a la Seu d’Urgell, acollirà demà dimecres, 22 de novembre, a les 20 hores, l’activitat “Natri amb la ceba manam’, de descoberta i tast de la ceba de Coll de Nargó. Es tracta de la segona sessió del cicle ‘Tastem territori’.

En aquesta ocasió, la proposta anirà a càrrec de la cuinera i productora de ceba Montse Ramoneda, que amb l’ajuda de Fede Antona i Sílvia Olmeda explicarà les característiques i valor de la ceba nargonina. L’acte comptarà amb un tast de diferents varietats de ceba i de coca amb aquest producte del Forn Reig de Coll de Nargó.

Les persones que vulguin assistir-hi cal que s’inscriguin prèviament, com a molt tard avui dilluns a la nit, a través d’un formulari a Internet. L’activitat té un cost de 4 euros per a les persones sòcies i de 5 euros per a les que no ho són. Només hi ha 20 places disponibles.