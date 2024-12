Ordino participa a la primera conferència de l’ONU Turisme sobre Turisme rural, celebrada al Vietnam

La conferència s’ha celebrat del 9 a l’11 de desembre al Vietnam (Comú d’Ordino)

Ordino ha participat en la Primera Conferència de l’ONU Turisme sobre Turisme per al Desenvolupament Rural i la Segona Reunió Anual dels Best Tourism Villages, celebrades del 9 a l’11 de desembre a Hoi An, Vietnam. L’esdeveniment ha reunit 30 pobles reconeguts com a Best Tourism Villages i més de 300 delegats de governs, organitzacions internacionals i el sector privat, centrant-se en el paper transformador del turisme en el desenvolupament rural sostenible.

Durant la Segona Reunió Anual, Ordino va presentar un projecte pilot innovador del Capítol Ibèric, en col·laboració amb Rupit i Alquézar (Espanya). Aquesta iniciativa, que començarà el 2025 amb el suport de l’ONU Turisme, connectarà els pobles d’Andorra, Espanya i Portugal mitjançant un itinerari dissenyat per a famílies i amants de la natura, destacant el turisme sostenible i la cooperació entre comunitats rurals.

A més, Ordino va participar en la sessió “Best Tourism Villages Fireside Chat: Innovating with Purpose – Creating Products that Transform Lives of Youth”. Aquí va subratllar els seus esforços com a Reserva de Biosfera des de 2020 i va presentar altres projectes com l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), que promou professions vinculades al turisme sostenible, La Casa de la Muntanya, com apunt de trobada per a connectar guies locals amb visitants, i Escape Andorra, una innovadora proposta que ofereixen experiències immersives amb perspectiva cultural i històrica permetent als participants descobrir la història, les tradicions i l’arquitectura d’Andorra d’una manera interactiva.

Els tres dies de conferències van incloure sessions d’alt nivell i un recorregut tècnic pels projectes turístics de Hoi An, com el poble agrícola de Tra Que i el taller de ceràmica de Thanh Ha. Amb aquesta participació, Ordino consolida el seu reconeixement com a Best Tourism Village i es posiciona com a referent global en turisme rural, demostrant que el turisme pot preservar el patrimoni cultural, impulsar la sostenibilitat i transformar vides.