Cau al Mundial de Budapest el tercer rècord d’Andorra per a Kevin Teixeira, ara en 400m lliures

KevinTeixeira concentrat abans de la prova (FAN)

Kevin Teixeira tanca el seu primer mundial, a Budapest, amb una nova actuació excel·lent. El nedador de la Federació Andorrana de Natació (FAN) ha assolit aquest matí de dijous el rècord d’Andorra dels 400m lliures amb un temps de 3.53.69″, rebaixant en prop de 2 segons el seu propi rècord (3.55.61″). Teixeira ha estat segon a la seva sèrie dels 400m tancant així la seva participació en la cita mundialista de Budapest, en la qual surt amb una collita de 3 rècord absoluts: 400m, 800m i 1.500m.

Ara, el jove esportista andorrà, de 19 anys, tornarà a la localitat francesa d’Antibes per tal de continuar la seva preparació en el centre d’entrenament de World Aquatics, on Teixeira està becat per la federació internacional.

“Estic content perquè hem fet un altre rècord en el meu primer mundial; ha estat una experiència molt bona en la qual he hagut de gestionar la pressió, sé que puc fer més perquè no he arribat al límit de les meves capacitats”, ha asseverat el jove nedador de la FAN que ha remarcat que “ara em queda treballar per als Jocs dels Petits Estats que és el més important”.

“És una actuació molt positiva, ara ha de seguir treballant com ho està fent gràcies a la beca de World Aquatics; la FAN no ha vingut a aquest mundial a passejar-se sinó que tenim la sensació que dins del nostre context estem competint i aconseguint resultats”, ha destacat el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana.





Biel Cuen, rècord d’Andorra de 17 anys dels 200m estils

Més enllà de Budapest, aquest matí de dijous, el també nedador del Principat, Biel Cuen, ha assolit el rècord d’Andorra de 17 anys dels 200m estils amb un temps de 2.10.32″. Un rècord que ha assolit al Campionat de Catalunya júnior d’hivern que es disputa a Barcelona, i en el qual la FAN compta amb una desena de joves nedadors.